Youtube ‘soykırım’ çöplüğü

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Ermenilere yönelik soykırım yalanını çürüten içeriklere karartma uygulayan video paylaşım sitesi Youtube’un, hakikatten yoksun olarak oluşturulan soykırım yalanına ilişkin videoları hiçbir yaptırım uygulamadan yayınladığı belirlendi.

Faruk Arslan

Haçlı Batı’nın Osmanlı’ya attığı en büyük iftira olan sözde Ermeni soykırımı yalanıyla ilgili gerçekleri anlatan videolara karartma uygulayan Youtube’un, ırkçı yalanı dillendiren içeriklerin yayınını ısrarla sürdürdüğü belirlendi.

İşadamı Doğan Kasadolu’nun Akit TV’de soykırım yalanını ifşa eden videosunu “nefret söylemi” kılıfıyla yayından kaldıran Youtube, başta FETÖ ve HDP hesapları olmak üzere soykırım yalanını konu edinen yüzlerce videoyu sitesinde barınırdırıyor. HDP’nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Osmanlı Kürtlerle Ermeni soykırımı yaptı” şeklindeki iftirası 13 Mayıs 2015’ten beri Youtube’da tutulurken, FETÖ’cü İsmail Sezgin’in “Ermeni Soykırımı’nı anlamak Hizmet için neden önemli?” başlıklı videosu 24 Nisan 2019 tarihinden bu yana yayında.

Soykırım yalanları

Türkiye topraklarında devletimize ve insanımıza soykırım iftirasında bulunan Youtube’u aylardır “soykırım çöplüğü”ne dönüştüren ve dokunulmaksızın yayınlanmaya devam eden diğer videolardan bazıları şunlar:

l Garo Paylon Ermeni Soykırımı Hakkında (25 Nisan 2018),

l Ermeni Soykırımı’nı anlamak, Hizmet için neden önemli? | İsmail Akbulut (24 Nisan 2019)

l Ermeni Soykırımı – Ötekileştiren İnsanlık (24 Temmuz 2015),

l Survivors of the Armenian Genocide / Ermeni Soykırımı Kurtulan (1915) (28 Nisan 2015),

HDP’den canlı yayın

l 105’inci yılında Ermenilerin dinmeyen acısı: Ermeni Soykırımı – • HDP Resmi Sayfası (24 Nisan 2020),

l Pictures of the Armenian Genocide / Ermeni Soykirimi (15 Nisan 2010),

l Bugün Ermeni Soykirimi’nin 105’inci Yildönümü – Can TV (24 Nis 2020)

l 105 yıl sonra Osmanlılar, Ermeniler ve Soykırım – Aras Yayıncılık Yayın Yönetmeni Rober Koptaş (23 Nisan 2020),

l Ermenilere yapılan Soykırım / Western Armenia TV (26 Ocak 2019),

l 24 Nisan Ermeni Soykırımı Yıldönümü Vesilesiyle: Soykırımla yüzleşmek neden önemli ve gerekli (24 Nisan 2020),

l Karşı Pencere \ Ermeni Soykırımın 100. Yılı (22 Nisan 2015)

l Osmanlı Kürtlerle Ermeni soykırımı yaptı – Selahattin Demirtaş (13 Mayıs 2015).

https://www.yeniakit.com.tr/haber/youtube-soykirim-coplugu-1262202.html