SERDAR ÜNSAL,”KARABAĞ’A SURİYELİ ERMENİLER YERLEŞTİRİLİYOR DURDURULMALI

Ünsal, Ermenistan hükumeti uluslararası kanunları hiçe sayarak, provokatif eylemlerine devam ediyor. Suriye’den kaçan Ermenilerin, Azerbaycan’ın işgal edilen arazilerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Hedef, Karabağ’da 300 bin Ermeni nüfusuna ulaşmak. Ermenistan tarafından Suriyeli Ermeniler hukuka aykırı olmasına rağmen, Dağlık Karabağ bölgesine yerleştiriliyor. Ermenistan hümanist ve barışçıl siyaset adı altında kendi çirkin amaçlarını hayata geçirerek, Suriye’den getirdiği Ermenileri işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Kelbeçer, Kubadlı ve Laçın bölgelerine de yerleştiriyor. Sayıları 16 bini geçen bu Ermeniler, ev ve toprak elde etmenin yanı sıra vatandaşlık da alıyorlar. Uluslararası hukuka göre, insanları kitleler halinde çatışma bölgesine yerleştirmek kabul edilemez. Fakat Ermenistan tarafı, bunu görmezden geliyor ve yasa dışı faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, Ermeni tarafının Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilgisinin olmadığını bir kez daha göstermektedir.Bir an önce AGİT,BM, AB, Minsk bu işgalci zihniyete Azerbaycan Türklerine ait olan bu topraklara Suriyeli Ermenilerin yerleştirilmelerine son vermelidir.Azerbaycan devleti konuyu Birleşmiş milletlere taşımalıdır.”dedi AB, Minsk ve AGİT ‘in Azerbaycan’ı yıllardır oyaladığını belirten,Serdar Ünsal, Azerbaycan Topraklarının işgal altında kalmasına sadece kınamalarla sessiz kalınmamalı ,işgal altındaki toprakların geri alınması için harakete geçme zamanı gelmiş ve geçiyor.Şu husus Unutmayalım ki Çarlık ve Komünist Rusya, iki yüz yıldan beri senin vatanından kopardığı İrevan ve çevresinde kurduğu Ermenistan’a da, (Şimdi Suriye’den getirip Karabağ’a yerleştirdiği Ermeniler gibi) dışarıdan getirdiği Ermenileri yerleştirmişti.Türk yurdu İrevan ermeni toprağı olmuştu.Bugünde durum eski günlere doğru gidiyor.Azerbaycan otuz yıldan beri devam eden bu Ermeni işgaline son vermezse, üzerinde yaşadığı toprağı da tehlikededir.Çünkü Ermenilerin başka ülkelerden gelen Ermeniler, dış güçler, PKK ile nüfusu ve gücü her geçen gün artmaktadır.Bu konuda acilen harakete geçilmeli AGİT,BM, AB, Minsk uyarılmalı ardından da Güçlü ordusuyla Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri almalıdır. Tıpkı 2016 Nisan ayında ki “4 Gün Savaşı”nın gibi.”şeklinde konuştu. https://www.gazetehudut.com/serdar-unsalkarabaga-suriyeli-ermeniler-yerlestiriliyor-durdurulmali.html