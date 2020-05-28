KUZGUNCUK’TA DA ÜZÜCÜ BİR OLAY MEYDANA GELDİ

Bu kez de, 23 Mayıs 2020, Cuma, Kuzguncuk’ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin sokak kapısı önünde üzücü bir olay meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olan haftasonunda yine kimliği belirsiz bir kişi Kilise’nin Sokak kapısına tırmanarak kapının üzerinde bulunan demir haçı kırarak yere atmış ve olay mahallinden uzaklaşmıştır. Vakıf Yönetim Kurulu 27 Mayıs 2020, Çarşamba olayın farkına vararak derhal Emniyet Güçleri’ne şikâyette bulunmuştur.

Emniyet görevlileri Kilise’nin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı teşhis ederek çalışmalara başlamışlardır. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da Patrikliğimizle temasa geçerek bu tatsız olay için üzüntüsünü belirtmiş ve failin en kısa zamanda yakalanacağını belirtmiştir.

Bilindiği üzere, 8 Mayıs 2020, Cuma günü sabahın erken saatlerinde, Bakırköy’de bulunan Dznunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin sokak kapısı önünde de üzücü bir olay meydana gelmiş, kimliği belirsiz bir kişi Kilise’nin Sokak kapısını ateşe vermeyi deneyerek kaçmıştı. Zanlı aynı gün yakalanarak sorgulanmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Patrik Hazretleri’nin talimatıyla, Kilise ve Ayinlerden sorumlu Vekil, Başrahip Tatul Anuşyan 28 Mayıs 2020, Perşembe öğleden sonra Kuzguncuk’a giderek Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Edvart Ayvazyan ile birlikte görüşmüş ve Olay Yeri İnceleme görevlilerinin çalışmalarında orada bulunmuştur.

Kilise civarında yaşayan duyarlı komşular geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak üzüntülerini belirtmişler, nifak tohumları ekmeye çalışan bu ve benzeri kişilere fırsat tanınmaması, komşuluk ve dostluk ilişkilerinin zedelenmemesini dilemişlerdir.

Patrikliğimiz, Kilise’de ve herhangi bir bölümünde veya kapısında, görevlilerde herhangi bir hasar oluşmamış olduğunu tespit etmiştir.

Basın yoluyla da duyurulmuş olduğu üzere zanlı ele geçirilmiş olup tahkikat ve sorgulama devam etmektedir.

Patriklik Sekreteryası

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1537031683123376/?type=3&theater