Kiliselerin Açılış Tarihi ile ilgili önemli gelişme

Mart ayının ortasından bu yana ibadete kapalı olan ve bu süreçte Paskalya Bayramı’nın da din adamları tarafından cemaatsiz olarak kutlandığı kiliseler iki buçuk aylık aranın ardından yeniden açılacak.

Yayınlanan genelge açıklamasıyla resmi olarak vakıf statüsündeki kiliselerde ibadet yasağı bulunmadığı, haftasonları sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı illerde kiliselerin gerekli hijyen ve dezenfeksiyon gerekliliklerini ve sosyal mesafe kurallarını yerine getirme şartıyla cemaatle ibadete başlayabilecek. Fakat dernek tüzel kişiliğine sahip olduğu için kanun ve idareciler nezdinde dernek statüsünde işlem gören kiliselerin durumu ile ilgili henüz durum belirsizliğini koruyor.

Dernek Statüsündeki Kiliselerin Belirsizliği Sürüyor

Hristiyan Haber’e konuşan Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Ali Kalkandelen, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamanın kilise derneklerini kapsayıp kapsamadığından emin olamadıklarını, açıklamanın kilise olarak imar planında belirtilen yerlerde ibadet eden kiliseleri ve vakıf statüsündeki kiliseleri kapsadığını belirterek, dernek statüsündeki kiliselerle ilgili durumun da TeK tarafından cumhurbaşkanlığına sorulduğunu ve gelen cevaba göre hareket edileceğini, gelen cevabın da kiliselerle paylaşılacağını açıkladı. Kalkandelen açıklamasında “Bütün bu sıkıntılı dönemde, bütün belirsizliklere rağmen salgının büyümesinin önüne geçmek isteyen bütün resmî ve sivil idareci ve çalışanlara minnettarlığımızı dile getirmek istiyorum. Ayrıca sevdiklerini kaybeden ailelere ve yaşamını yitirenlerin dostlarına baş sağlığı diliyorum. Kiliselerimizin eskiden olduğu gibi salgından sonra da kilise gelenekleri gereğince mutlaka devletimiz, çalışanlarına, salgın için hararetle dua etmeye devam edecek. Bir an önce yaraların sarılabilmesi, maddi kayıpların giderilmesi ve manevi kayıplar teselli edilebilmesi için candan dua ediyoruz ” dedi.

https://haber.sat7turk.com/kiliselerin-acilis-tarihi-ile-ilgili-onemli-gelisme/