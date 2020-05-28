Bakan Gül: Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, Kuzguncuk’taki Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk’taki Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Kuzguncuk’ta Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullanan Gül, “Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez” dedi.

Bakan Gül’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Kuzguncuk’ta Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden sökülmüştü.

Saldırının, kilisenin kamera görüntülerinin taranmasının ardından 23 Mayıs’ta gerçekleştiği belirtilmişti. Yaşanan saldırının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Mazlum D., adlı şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://www.birgun.net/haber/bakan-gul-ermeni-kilisesi-ne-yapilan-saldiri-kabul-edilemez-302553