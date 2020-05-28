Asurilere ait tarihi kilisenin durumu içler acısı

Şırnak Uludere’de Asurilere ait kilise yıllar içinde kaderine terk edildi. Bir dönem ev ve ahır olarak kullanılan kilise şimdi çöpten geçilmiyor.

Irak Federe Kürdistan Bölgesi sınırında bulunan Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı birçok köyde 1920’lere kadar Asuriler yaşıyordu. Ancak, 1915’te Ermenilere dönük gerçekleştirilen soykırım sonrası buradaki Asurilerin büyük bölümü de topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Asurilerin yaşadığı köylerden birisi de kente bağlı Andaç (Elemûn) köyüydü. Köyün boşaltılmasının ardından Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nde gelen birçok kişi buraya yerleşti. Aradan geçen yıllara rağmen Asuriler tarafından bölge, dağ ve tepelere konulan isimler değiştirilmedi, ancak burada bulunan Asuri yapıları tahribata uğradı.

Kaderine terk edildi

Tahribata uğrayan yapılardan biri de köydeki kilise. Üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığından kaynaklı hangi döneme ait olduğu bilinmeyen kilise, Asurilerin bölgeden göç etmek zorunda kalmasının ardından ev olarak kullanıldı. Ancak, yeni yapıların oluşturulmasına başlanmasıyla birlikte kaderine terk edildi. Kilise, şu an çöpten geçilmiyor.

Köylü sahip çıkılmasını istiyor

Köy sakinlerinden Salih Ölmez, büyükleri tarafından kendilerine anlatıldığı kadarıyla kilise hakkında bilgisi olduğunu belirterek, “Büyüklerimiz 1925 yılında sınırın bu tarafına geçerek bu köye yerleşmiş. Yerleştiğimiz köy Asurilerin köyüdür. Fakat köye gelindiğinde kimse yokmuş” dedi. Büyüklerinin köye geldikleri vakit 4 ev ve kilisenin bulunduğunu, ailesinin de yıllarca kilisede kaldığını dile getiren Ölmez, o dönem evleri olarak kullanılan kilisenin ayakta olduğunu ve herhangi bir tahribata uğramadığını kaydetti. Nüfusları arttıkça yaptıkları evlere geçtiğini ve sonrasında bazı kişilerin kilisenin bahçesini yıkarak kendilerine ev yaptıklarını dile getiren Ölmez, “Bazıları ahır olarak kullandı. Ama şimdi boş bir şekilde kalmış ver çöp yığınına dönmüş. İnsanlar çöplerini kilisenin içine atıyor. Artık birilerinin bu kiliseye sahip çıkıp, onarmasını istiyoruz. Eskiden acı olaylar yaşanmış ama bizler bir dinin kutsal mekanına sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Yıllar içerisinde kilisenin tahrip edildiğine ve taşlarının kimi kişiler tarafından ev ve ahır yapımında kullanılmak üzere alındığını kaydeden Ölmez, “Üzerinde semboller ve işaretler olan taşların hepsi kayboldu” dedi. Geçtiğimiz yıllarda kilisenin kendilerine ait olduğunu belirten kişilerin köye geldiğini dile getiren Ölmez, gelenlerin karşı karşıya kaldıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini ve kilisenin bu hale gelmesinden sorumlu kişilere, “Eğer bizler bir camiyi böyle bir hale getirirsek kabul eder misiniz” diye sorduklarını belirtti.

Kaynak: MA

Yeni Yaşam Gazetesi