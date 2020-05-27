Kiliseye yapılan saldırıyı paylaşan HDP’li Paylan, iktidarın nefret söylemlerine tepki gösterdi

Kiliseye yapılan saldırının görüntülerini paylaşan Garo Paylan, saldırılara neden olduğunu belirterek iktidarın nefret söylemlerine dikkat çekti.

Halkların Demokratik Partisi’nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırının görüntülerini paylaşarak, iktidarın nefret söylemlerine dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde bir şahıs, kilisenin korkuluklarına tırmanarak haçı kırıp yere attığı görülüyor.

HDP’li Garo Paylan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, AKP iktidarının oluşturduğu nefret söylemlerinin, nefret suçlarını olgunlaştırdığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Kiliselerimize saldırılar devam ediyor. Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisemizin haçı sökülüp yere atıldı. İktidarın nefret söylemleri, nefret suçlarını olağanlaştırıyor.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kiliseye-yapilan-saldiriyi-paylasan-hdpli-paylan-iktidarin-nefret-soylemlerine-tepki-gosterdi-1741434