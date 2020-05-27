Kilise Caddesinde Yol Çalışması

Kızıltepe ilçesinde yapılan kazılar nedeniyle bozulan yollarda yenileme çalışmasına Kızıltepe Belediyesi tarafından kilise caddesinde başlandı.

Kızıltepe ilçesinde elektrik, su ve doğalgaz benzeri altyapı çalışmaları nedeniyle köstebek yuvasına dönen yollarda Mart-Nisan ayında başlanması gereken üst yapı çalışmaları Corona virüs nedeniyle aksamasının ardından Kilise caddesinde çalışma başlatıldı.

İlçe merkezi Tepebaşı Mahallesinde bulunan Kilise caddesinde Kızıltepe Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda mevcut parke taşları ile kaldırımlar sökülerek caddede düzeltme çalışması yapılıyor. Vatandaşın merakla beklediği çalışmaların başladığı Kilise caddesinde bir değişikliğe gidilmemesi durumunda daha önce yapılan açıklamada yolun parke taşıyla döşeneceği belirtilmişti.

https://www.mardinlife.com/kilise-caddesinde-yol-calismasi-haberi-42977