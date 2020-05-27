‘İnsanların mutlu günlerine eşlik etmek harika bir duygu’

SELEN DENİZ

Kurumsal hayatta çalışırken bile dünyaca ünlü şeflerden eğitimler alan Anush Co. Cake Atelier Kurucusu Serran Muratoğlu, hobisini işine çeviren çok başarılı bir pastacı ve kadın girişimci. Kurumsal işini bırakıp butik pastacılığa yönelmek istediğinde etrafından aldığı destekle cesaret bulduğunu belirten Serran Muratoğlu ile girişimcilik serüvenini konuştuk.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Pastacılık ile buluşmanız nasıl oldu?

Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunuyum. Üniversitede okuduğum dönemde butik pastacılık ile yolum kesişti. Blogum üzerinden butik pasta ve kurabiye siparişleri almaya başladım. Ancak kurumsal hayata atılmamla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisine girdim ve pastacılığı hobi olarak devam ettirmek zorunda kaldım.

Bir kurumsal hayat tecrübeniz de olduğunu biliyoruz. Ne noktada ‘artık ben işi bırakmalıyım’ dediniz?

Yaklaşık 8 yıl gayrimenkul ve bankacılık sektörlerinde çalıştım. İşimden fırsat buldukça Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen pasta şeflerinin eğitimlerine katılıyordum. Yüksek lisans yaparken, bir gün yine yurtdışından gelen bir pasta şefinin kursu olduğunu gördüm ve o gün okula gitmek yerine kursa gittim. Kurstayken içimden bir ses sürekli neden bu işe dönmüyorsun deyip duruyordu ama kurumsal hayattaki konfor alanımdan çıkmak da zor geliyordu. Sonunda iç sesimi dinleyip çevremin de teşvik etmesiyle pastacılığa geri dönmeye karar verdim.

Süt alerjisi olanlar için…

Gelelim Anush Co. Cake Atelier açılışına… Bize biraz markanızdan bahseder misiniz? Hangi ürünleri üretiyorsunuz? Favori ürününüz nedir?

Teorik ve pratik donanıma sahip olabilmek için USLA Akademi’de Profesyonel Pastacılık&Ekmekçilik eğitimi aldım ve Anush Co. Cake Atelier’i kurarak Instagram sayfam üzerinden hazırladığım ürünleri paylaşmaya başladım. Kişiye özel tasarladığım pastaların yanı sıra glutensiz ve vegan tatlılar hazırlıyorum. Vegan ürünlerimiz süt alerjisi olan müşterilerimiz tarafından da ilgi görüyor. Şu an için Anush Co.’nun favori ürünü canlı çiçekler ile aranje ettiğimiz pastalar.

Herkesin bir Instagram sayfası açıp bir şeyler satma hayali vardır ama çoğu girişim başarısız oluyor. Sizi başarılı kılan ne?

Sosyal medyada başarılı olabilmenin ilk unsuru bence samimi olmak. Yaptığınız iş her ne olursa olsun paylaşımlarınızda samimi olduğunuzda insanlar sizi takip etmeye başlıyor. Bir diğer unsur ise sunum ve görsellik. Sosyal medya üzerinden ürünlerimin tadımını yaptırma şansım olmadığı için sunum ve görselliğine çok fazla önem veriyorum.

Birbirinden şık pastalarınızın arasında glutensiz, vegan pastalarınız da var. Peki, talepler nasıl? Koronavirüs dönemi siparişlerinizi nasıl etkiledi?

Her biri özenle ve kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerimiz; doğum günü, anneler günü, evlilik yıldönümü gibi evde yapılan küçük kutlamalarda özellikle tercih ediliyor. Ürünlerimizin yapımında kullanılan un, tereyağı, şeker, çikolata vb. malzemeler en kaliteli markalardan oluştuğu için müşterilerimiz güvenle sipariş verebiliyor. Bu dönemde koronavirüs nedeniyle düğünler bile iptal oluyor. Biz de söz, nişan gibi davet pastalarımızın siparişleri iptal etmek durumunda kaldık.

Ürünlerinizi bir kafede tatlıseverlerle buluşturmayı planlıyor musunuz?

Aslında uzun süreden beri ufak bir atölye kafe açmak için yer arayışı içerisindeydim ama koronavirüs nedeniyle ertelemek durumunda kaldım. Pandemi sürecini atlattıktan sonra projemi hayata geçirebilmeyi umuyorum.

Yaparken en keyif aldığınız tatlı nedir?

Her bir ürünü hazırlarken ayrı keyif alıyorum. Müşterilerimin özel günlerine, hayallerindeki lezzetleri hazırlayarak eşlik etmek tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu. Ama özellikle kişiye özel hazırladığım, tasarımı tamamen bana bırakılan pastalar diyebilirim.

https://www.milliyet.com.tr/ege/insanlarin-mutlu-gunlerine-eslik-etmek-harika-bir-duygu-6220281?fbclid=IwAR3Xt3GNcCAUJfGtXmJvsrotbuc8Lw14OpvEn9xvFYrhcXwshExRbjOrc9Y