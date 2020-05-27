GARABED PAYLAN’A CEVAP

PATRİK SAHAK II

27 Mayıs 2020

Sayın Arev Cebeci’yle İnstagram yayınında 26 Mayıs akşamı söyleşide bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili sayın Garabed Paylan, şahsım Patrik Sahak II.nin adaletsiz bir seçimle, koltuk hırsıyla, devlet tarafından patrik yapıldığımı ve bunun için benim patrikliğimi tanımadığı ve tanımayacağı iddiasını başka zamanlarda defalarca beyan ettiği gibi yine tekrarlamıştır. Her ne kadar bu gülünç iddiaya uzun bir süre yanıt vermeme eğiliminde olsak da bunun konuya yeterince vakıf olmayan ya da geçmiş süreçleri iyi hatırlayamayan insanların aklını bulandırmaya vesile olacağı kaygısıyla konuya açıklık getirme gereği hissediyoruz.

1. Neredeyse 12 yıldır yapılamayan patrik seçimi, çok zorlu süreçlerden sonra en nihayet Değabah ve Seçim Müteşebbis Heyetinin seçimiyle yapılabilir hale geldi. Resmi merciler seçim talimatnamesi olarak 1863 Ermeni Nizamnamesinin hükümlerini gönderdi. Yurtdışı bazı episkoposların seçimine engel teşkil eden Talimatname hükmü, toplumun tüm kesimlerince tartışıldı ve bunun seçimlerin yapılması önünde bir engel olmadığı aşağıdaki merciler tarafından demokratik oylamalarla kabul edildi.

a. Vakıf Başkanları Meclisi, b. Müteşebbis Heyet, c. Ruhani Kurul, d. Ruhaniler Genel Meclisi. Elbette bu oylamalarda kendi istedikleri sonuçlar çıkmayınca demokratik mızıkçılık yapmakta hiçbir beis görmediler.

2. İki adaylı seçimin adaletsiz olduğunu iddia edenlere, Cumhuriyet devrinde yapılan seçimlerin hiçbirinin ikiden fazla adayla yapılmadığını, hatta bazen tek adayla yapıldığını hatırlatmak isteriz.

3. Söyleşisinde gözünü koltuk hırsı bürümüş iki İstanbullu Srpazanın ve duyarsız yöneticilerin bu büyük(!) adaletsizliğe ses çıkarmadığını iddia eden sayın Paylan, her nedense bu seçimin Cumhuriyet döneminin en geniş katılımlı seçimi olduğunu ve halkın patriğini seçmek için sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu hatırlamak ve hatırlatmak istemiyor. Kendisi gibi seçimlerin adaletsiz olduğunu iddia edip beyaz oy kullananlar, 15 bine yakın oyun sadece 300ünü teşkil ediyordu. Yani halk kendisi gibi düşünmüyordu. Ama bizim demokrasi havarilerimiz ve salon sosyalistlerimiz yanında halk ne bilir ki! Eğer Talimatnameye itiraz edilseydi, biz hala patrik seçimini konuşuyor ve gelecek yeni talimatnameyi bekliyor olacaktık. Ama olsun, varsın toplum mahvolsun ama tuzu kuru demokratların “adalet” saplantısına herkes şapka çıkarsın istiyorlardı. Onlar halkın mesajını hala anlamamışlar ve hala şaşkınlıkla entel kafalarını kaşıyıp duruyorlar.

4. Garo Paylan, seçimlerin akabinde sayın Cumhurbaşkanına ve sayın İç İşleri Bakanına gönderdiğimiz normal protokol teşekkür mektuplarını daha ne kadar suiistimal edecek? Bütün patrik seçimlerinden sonra yapılmış bu rutin yazışmanın, benim halkın seçtiği değil, devletin atadığı bir Patrik olduğumu kanıtladığı, bunun için onlara teşekkür ettiğim çarpıtmasını ve yalanını daha ne kadar sürdürecek?

5. Patrik olmamı Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin Hazretleri, Kilikya Katolikosu Aram Hazretleri, Yeruşalim Patriği Nurhan Hazretleri ve Ermeni Kilisesinin tüm episkoposları, Ermeni Katolik ve Protestan kiliseleri, kardeş kiliseler, Ekümenik Patrik Bartolomeos Hazretleri ve Papa Hazretleri tebrik etmişler, herhangi bir adaletsizlik olduğuna ilişkin en küçük bir imada bulunmamışlardır. Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da adaletsizce seçilen patriği tebrik kervanına katılmışlardır. Garo beyin kışkırtmasıyla HDP haricinde tüm partiler de patrik oluşumuzu kutlamışlardır. Ama tüm bunların fevkinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve devlet ricali patrikliğimizi onaylamış, tebrik etmiş ve kisve giyme yetkisiyle donatmıştır. Seçilmemizin akabinde halkımın yaşadığı coşku ve sevinci ise en büyük onay kabul ediyorum.

Bizim Türkiye Ermenileri 85. Patriği olduğumuzdan yana hiçbir kuşkumuz yok. Sadece yürek sızımız var. Geçmişin yaralarını iyileştirmek yerine onları sürekli kanatmaya yönelik bu tutumlar bizi çok çok üzüyor. Garo Paylan gibi değerli insanlarımızın akıl tutulması, yanlıştan geri dönmeme inatları, hep haklı, hep en doğru, hep en adil gözükme çabaları ve neleri yıktıklarının farkında olmadan hayali kuleler inşa etme hevesleri bizi derin bir düş kırıklığına uğratıyor.

Garo Paylan bir Kürt partisinin hiyerarşisinde yüce mevkilere gelişiyle gurur duyarken, kendi halkının hiyerarşisine ne kadar zarar verdiğinin farkında bile değil. Değil mi acaba? Ermeniliğiyle Kürt davasına hizmet ederken, aynı Ermeniliğiyle kendi halkının yönetimini acımasızca baltaladığının gerçekten farkında olmayabilir mi? Yoksa tam da istediği bu mu? Arev Cebeciyle yaptıkları söyleşide o sözünü ettikleri cemaatteki köklü değişimleri nasıl gerçekleştirmeyi umuyorlar? Öncelikle adaletsiz Patriği al aşağı ederek mi? “Üç vakte kadar” bunu becereceklerinden gayet emin konuşuyordu sayın Garo Paylan. Bölük pörçük olmuş bu halkı daha ne kadar bölmeyi düşünüyorlar? Garo Paylan’ın düşü, Hrant Dink’le Mesrob Badriark’ın birbiriyle kapışma kabusunu bu topluma yeniden yaşatmak mı? Biraz daha gayret ederse başaracak gibi.

Kızgınım. Bu kısır döngülerin bu cemaate kurtuluş gibi sunulmasından dolayı, kavgaları büyüten ve yücelten, ama onları adalet, birlik ve kardeşlik laflarıyla soslayan entelektüel şımarıklığa karşı kızgınım. Halkımın evlatlarının birbirini tüketen hırslarına, heba edilen zamana ve bir türlü oluşturamadığımız ortak akla hayıflanıyorum. Kızmaya hakkım olduğunu ama umutsuz olmaya ise asla hakkım olmadığını biliyorum. Hala dönüş olduğuna, sayın Garo Paylan’la köprülerin bütünüyle yıkılmadığına inanmak istiyorum. Zaman gösterecek. Ben umutla bekleyeceğim.

Dualarımla

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği

https://www.facebook.com/sahak.mashalian/posts/10157879973782012