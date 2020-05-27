Ermenistan Dışişleri Bakanlığı AİHM tarafından Gurgen Margaryan Davası’yla ilgili olarak alınan karara dair bir açıklamada bulundu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı AİHM tarafından Gurgen Margaryan Davası’yla ilgili olarak alınan karara dair bir açıklamada bulundu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, AİHM tarafından Gurgen Margaryan Davası’yla ilgili olarak dün alınan karara dair bir açıklamada bulundu. Ermenistan Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“AİHM 26 Mayıs 2020 tarihinde Azerbaycan tarafından, Ermeni subay Gurgen Margaryan’ı balta ile öldüren Ramil Safarov’un serbest bırakıldığına ilişkin olarak bir karar aldı.

Mahkemeye göre Azerbaycan, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun 2’inci (yaşama hakkı) ve 14’üncü (ayrıma engel) maddeleri gereğince üstlenmiş olduğu yükümlülükleri ihlal etmişti.

İlginçtir ki, Mahkeme tarafından vurgulandığına göre bu maddelerin ihlali, bağdaşık bir nitelik taşıdı ve Azerbaycan üst düzey yetkilileri de, nefret zemninde bir suç işlemiş Ramil Safarov’un cezasız bırakıp kahramanlaştıdı.

AİHM’in aldığı bu karar, Azerbaycan’ın Ermenilere karşı nefret kışkırtan siyasetini de kınamaktadır. Bu karar, Azerbaycan tarafından devlet seviyesinde Ermenilere karşı nefret teşvik edilen bir politika izlendiğini mahkum ediyor.

Ermenistan Cumhuriyeti, AİHM tarafından alınmış bu kararı Azerbaycan yöneticilerinden, Gurgen Margaryan’ın dehşetli cinayeti davasında adaleti iade etme bir talebi olarak algılıyor. Ermenistan Cumhuriyeti, bu konuda ilgili uluslararası makamlarda da dikkatli olmaya devam edecektir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla, katil Ramil Safarov’un serbest bırakılması ve kahramanlaştırılması, medeniyet kriterlerine bir hakaretti. Bugün bu eylemler, hukuki boyutta değerlendirildi ve Ermenistan Devleti, nefret zemninde işlenen suçları önleme ve Ermeni halkının güvenliğini savunma konularında kararlı olmaya devam edecektir.”

Ermenistan Kamu Radyosu