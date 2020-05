Çorum Katliamı 40’ıncı yılında unutulmadı

Demokratik Alevi Dernekleri Çorum Katliamı’nda yaşamlarını yitiren 57 yurttaşı andı. 1980 yılının Mayıs ayında başlayıp Temmuz’a kadar devam eden, katliamda ‘Zafer İslamın’ sloganlarıyla 57 alevi yurttaş katledilmişti

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ankara Şubesi, 1980 yılının Mayıs ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam eden ve Alevi kırımına dönüşen Çorum Katliamı ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. 27 Mayıs 1980’de Gün Sazak’ın öldürülmesini bahane eden sivil faşistlerin “Kana kan intikam kanımız aksa da zafer İslamın” diyerek sokağa inerek Çorum’da halka saldırmaya başladığı belirtilen açıklamada, “2 Temmuz’da sokağa çıkma yasağına rağmen sivil faşistler sokakta istedikleri gibi hareket edip, önceden belirledikleri Alevilerin ve sol görüşlü kişilerin evlerine girip canlarımızı katletmişlerdir” denildi.

Açıklamada, “Devlet tüm olanlara göz yummuş, her zaman olduğu gibi katillere kol kanat germiştir. 10 Temmuz’da olaylar sonlandığında 57 canımız katledilmiş, 300’e yakın canımız yaralanmış, 300’e yakın ev ve iş yerinin tahrip edilmiştir” diye belirtildi.

Katliamın 40. yılı

Çorum Katliamı’na “Çorum olayları” denilmesinin hakikatin çarpıtılması olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “1980 yılında Çorum’da yaşananlar düpedüz devlet gözetiminde bir katliamdır. Her Alevi katliamında olduğu gibi, Çorum Katliamı’nda da inançsal, fiziksel, kültürel, ekonomik soykırım sürecine tabi tutularak yaşam alanlarından kopartılan Aleviler, sığındıkları yerlerde inançlarından, dillerinden, kültürlerinden uzaklaştırılıp kaba bir asimilasyon sürecine itilmişlerdir. Her katliam sonrası Aleviler hem canlarını hem mallarını hem de inançlarını kaybetmeyle yüz yüze kalmışlardır ve devlet her katliam sonrasında olduğu gibi demografik yapıyla oynamış, Türk İslam sentezi çerçevesinde Sünnileştirme projesini hayata geçirmiştir. Çorum’u da, Ortaca, Maraş, Sivas ve Malatya’da olduğu gibi Alevilerden arındırılmaya çalışmıştır. Çorum’da katledilen canlarımızı, katliamın 40. yılında saygıyla anıyoruz. Hakk aşkına, Hakk’a yürüyen canlar için özümüz dardadır.”

