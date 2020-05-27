Bir kiliseye daha saldırı

Medyada Hristiyanlara yönelik nefret söyleminin dozunun giderek artması ve bu tip söylemlerin yargı tarafından ifade özgürlüğü olarak değerlendirilip cezasız bırakılması nefret eylemlerinin sayısının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’nin kapısının yakılmak istenmesinden sonra Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi tarafından yerinden söküldü. Ramazan ayının son günü meydana gelen olay, Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından birkaç saat önce meydana geldiği için geç fark edildi.

MUHTAR HABER VERDİ

Kilise yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre olay 26 Mayıs 2020 salı günü saat 21.17’de Kuzguncuk Muhtarı Ali Faik Kaptan’ın Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvart Ayvazyan’ı aramasıyla ortaya çıktı. Muhtarın Ayvazyan’ı arayarak kilisenin dış sokak kapısının üstündeki haçın yerde olduğu ve kapıya dayandığı haberini vermesi üzerine Çarşamba sabahı erkenden kilise giden vakıf başkanı Edvart Ayvazyan fotoğraflarla olay yeri tespitlerini yapıp kamera kayıtlarını tarayarak durumu Güvenlik Şube’ye bildirdi.

SANİYELER İCİNDE HAÇI SÖKTÜ

Yapılan güvenlik kamerası taramalarında, 23.05.2020 Cuma Günü Saat 19.20 civarında kimliği bilinmeyen yeşil montlu, beyaz gömlekli, kot pantolon giydiği anlaşılan bir kişinin Beylerbeyi istikametinden gelip, kilisenin karşı tarafında bir süre kiliseye baktığını, kameralara bakıp poz verdiğini sonra ani hareketle kapıya tırmanıp saniyeler içinde haçı koparıp yere atarak iskele tarafına gittiği görülüyor.

Olayın emniyet birimlerine yansımasının ardından yerinden sökülen haç tekrar yerine monte edildi. Vakıftan yapılan açıklamara Üsküdar Emniyet Müdürü Mehmet Baykara’nın ve Üsküdar Güvenlik Büro Amiri Emin Aydos’un konuyla ilgilendiği açıklandı.

https://www.hristiyanhaber.net/2020/05/27/bir-kiliseye-daha-saldiri/