Türkiye kendisi ve insanlık değerleri arasındaki uçurumu derinleştiriyor

Ermenistan Prag Büyükelçisi Aşot Hovakimyan Çek Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından Ermeni Soykırımıyla ilgili tasarının kabul edilmesi ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamasına değinerek yorumlarda bulundu.

Bunun Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınma sürecine Türkiye’nin ne ilk ne de son resmi açıklamasını olduğunu ifade en Hovakimyan bir kez daha Türkiye’nin adaleti inkar etme yolunda ilerlediğini vurguladı. Her ne kadar da Türkiye Hükümeti gerçekleri inkar etse Ermenistan Büyükelçisine göre gerçek kendi yolunu açıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/26/Türkiye-Ermeni-Soykırımı-Çek/184336