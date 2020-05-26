Salgın günlerinde yayıncılık dünyası

Merhaba, 24 Nisan 1915’te tutuklanan ve sonrasında katledilen Ermeni şair Tanilen Varujan’ın kaleme aldığı, ‘Ekmeğin Şarkısı’, Ohannes Şaşkal çevirisiyle Aras Yayınları tarafından yayımlandı. ‘Ekmeğin Şairi’ temel üretim aracı olan toprağa bağlı köy yaşantısını son derece ayrıntılı, canlı ve tutkulu bir dille şiire dönüştürmüş. “Ekmeğin Şarkısı” pekâla “emeğin şiirleri”, “halkın ekmeği” gibi anlamlar üreterek de okunabiliyor… Ali Duran Topuz ve Enver Topaloğu, Varujan üzerine yazdı. Jînda Zekioğlu’nun, Şırnaklı bir ailenin üç kuşağından kadınların anlattıklarına ve Kürtlerin başından geçen olaylara odaklanan kitabı “Derve” Dipnot Kitap tarafından okurla buluştu. Soner Sert, “Bu kadınları dinlemek beni başta ailemle, kimliklerimle, inançlarımla, öfkelerimle, kalabalığımla barıştırdı” diyen Zekioğlu ile çalışmasını, seçtiği aileyi ve barış meselesini konuştu. Robert Louis Stevenson’ın kaleminden “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde Tuhaf Bir Vaka”, erdem sahibi bir doktor ile kötülükten haz alan bir canavarın aynı bedende buluşmasını konu alıyor. Kitap, 1886’da yayımlandığında çok sayıda tiyatro ve sinema uyarlamasıyla bir popüler kültür efsanesine dönüşerek Stevenson’ın ne denli usta bir kalem olduğunun herkes tarafından kabul görmesini sağlamıştır. Okan Çil inceledi. Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Türkçede ilk kez yayımlanan öykülerini ve torunlarına yazdığı bir masalı içeren bir seçki “Sahte Para Kuponu” İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. “Sahte Para Kuponu”, Tolstoy’un yedi öyküsü ve bir masalından oluşarak onun yazımına ve ona yansıyan fikirlerine tekrardan bakmak için yeni bir kapı aralayan bir derleme… Buse Özlem Bay kaleme aldı. Çocuk edebiyatının Nobel’i olarak kabul edilen Hans Christian Andersen 2020 Ödülleri’nin kazananları, online olarak gerçekleştirilen Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nda açıklandı. Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan, Germano Zullo’nun kaleminden çıkan Küçüğüm adlı kitabın çizeri Albertine, Hans Christian Andersen 2020 Ödülü’ne değer görüldü. Marifet iltifata tabidir! İyi okumalar…

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