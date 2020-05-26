Ermeni Saro Mardiryan Fransa’nın Alfortville şehrinin Belediye Başkanı Yardımcısı oldu

Saro Mardiryan, 24 Mayıs’ta Fransa’nın, Ermenilerin de yoğun olarak yaşadığı Alfortville şehrinin Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi.

41 sene önce ailenin Türkiye’den Fransa’ya taşıdığını anlatan Alfortville Belediye Başkanı Yardımcısı Mardiryan ‘‘41 yıl önce, bu şehir ailemi ağırladı ve bugüne kadar birçok başarıya imza atmama imkan sağladı. Şimdi sıra bende Alfortville’in bana verdiklerini geri verme zamanı geldi’’ ifadelerini kullandı.

Mardiryan ayrıca Ermeni kimliğine saygı duyacak bir ülkede kendisi için parlak bir istikbal inşa etmek için Türkiye’den ayrılan ebeveynlerine teşekkür etti.

2018 yılında Artsakh’ın (Karabağ) Berdzor ve Fransa Alfortville şehirleri arasında olan Dostluk Bildirgesinin yenilendiğini de kaydedelim.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/26/Ermeni-Fransa-Alfortville/184359