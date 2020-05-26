Ermeni askeri baltayla öldüren Azeri subay davasında AİHM Bakü’yü suçlu buldu

Rahmi Gunduz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan ve Azerbaycan arasında son dönemde ciddi kriz yaratan cinayet davasında Bakü aleyhine karar verdi.

Strasbourg Mahkemesi, Macaristan’da Ermeni bir subayı başını baltayla keserek öldüren ve bu ülkede ağır hapis cezasına çarptırılan Azeri subay Ramil Seferov’un, ülkesine iade edildikten sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından affedilmesi ve terfi edilmesinin ardından yapılan başvuruda, Azerbaycan’ın “ayırımcılık yaparak” insan halkları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Ölen Ermeni askerin yakınlarının 2013 yılında açtığı davayı karara bağlayan AİHM, Azerbaycan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve 14.maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. AİHM, iade kararını veren Macaristan’a yönelik şikayeti ise kabul etmedi.

Bu karar gereği Azerbaycan, başvuru sahiplerine yaklaşık 15 bin İngiliz sterlini ödeyecek.

Davanın geçmişi

2004’te bir NATO programı kapsamında Macaristan’da İngilizce eğitimi almaya giden Seferov, burada kendisi ile aynı programdaki Ermeni subay Gurgen Markaryan’ı bir gece odasına girerek balta ile öldürmüştü.

Seferov mahkemeye çıktığında suçunu kabul ederek Markaryan’ın Azerbaycan bayrağına hakaret ettiğini, bu nedenle öldürdüğünü söylemişti. Macaristan mahkemesi Seferov’un cinayeti önceden tasarladığına hükmederek ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Macaristan’da 8 yıl hapis yatan Seferov, daha sonra cezasının diğer kalan kısmının ülkesinde geçirmek koşuluyla 2012’de Azerbaycan’a iade edilmişti.

https://tr.euronews.com/2020/05/26/ermeni-askeri-baltayla-olduren-azeri-subay-davas-nda-aihm-baku-yu-suclu-buldu