Anna Hakobyan, Kilikya Katolikosu Aram I ile bir telefon görüşmesi yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

Anna Hakobyan, Kilikya Katolikosu Aram I ile bir telefon görüşmesi yaptı

Ermenistan Başbakanının eşi, ‘Benim Adımım’ ve ‘Gülümseme Şehri’ yardım fonları Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Hakobyan, Kilikya Katolikosu Aram I ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Anna Hakobyan’ın ofisinden edinilen bilgiye göre bayan Hakobyan, Lübnan’daki Ermeni cemaatinin durumunu sordu. Özellikle, ‘Kuş Yuvası’ yetimhanesinin faaliyetlerine ve sorunlarına değinldi.

Telefon görüşmesi sırasında, iki taraflı ilgi konusu olan bazı konular ve programlar da tartışıldı.

‘Kuş Yuvası’ yetimhanesi-okulu 1920 yılında Lübnan’ın Sidon şehrinde faaliyete başladı.

‘Kuş Yuvası’, kurulmasından bu yana Osmanlı Türkiyesinde 1915-1923yy. Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan 4.000’den fazla Ermeni öksüz çocuğunu sığınak verdi. Binlerce Ermeni öksüz çocuğa bu kurumda bakım ve eğitim verildi.

2015 yılında Kilikya Katolikosluğu kurumun mekanında Ermeni Soykırımı Müzesini kurdu.

Ermenistan Kamu Radyosu