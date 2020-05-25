Yorum: Eğer Azerbaycan savaş başlatırsa artık hiç kimse Ermenileri durduramaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Yorum: Eğer Azerbaycan savaş başlatırsa artık hiç kimse Ermenileri durduramaz

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre 22 Mayıs’ta sabotaj gerçekleştiren Azerbaycan, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu’nun bir birliğine sızma girişiminde bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklama uyarınca Artsakh Savunma Ordusu birlikleri, Azerbaycan özel müfrezelerinin ilerlediklerini farkedince onları geriye püskürttü. Artsakh Savunma Ordusu’nun kayıpları olmadı. Azerbaycan, bu sabotajın yanısıra aynı zamanda geniş çaplı tatbikatlar da gerçekleştirdi.

Azerbaycan’ın diplomatik-politik bir çıkmaza girdiği nettir. Mesela ABD ve Rusya, Azerbaycan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Aliyev’i kutlarken Azerbaycan’ın topraksal bütünlüğünden sözetme ihtiyacını duymadı. Aslında koronavirüs salgını, Azerbaycan’da hızla yaklaşan yönetim değişimini önledi ve Aliyev, şimdiki durumu kendi yararına kullanmak peşindedir.

Bu arada Ermeni tarafı, gerek politik-diplomatik gerekse askeri bağlamlarda sert yanıt verdi. Ve Aliyev, savaşı bir çıkış olarak ele almaya başladı. Bunun farkına varan Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan ise, yeni savaş yeni topraklar demektir diye ilan etti. Başka bir deyişle Ermenistan şunu netleştiriyor: Savaşsa savaş! Eğer Azerbaycan savaş başlatırsa artık Ermenileri hiç kimse durduramaz ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Azerbaycan’ın başkentine ateşkes şartlarını değil düşmanın kapitülasyonu koşullarını görüşmeye gider.

Ermenistan Kamu Radyosu