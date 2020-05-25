‘Eski Gyumri’ pulu ‘En iyi Avrupa pulu’ yarışmasına katılıyor

‘Eski Gyumri’ Ermeni pulu ‘Tarihi posta yolları’ konulu ‘En iyi Avrupa pulu’ yıllık yarışmasına katılıyor. Yarışma artık başlamıştır.

‘HayPost’ şirketinden edinen billgilere göre Ermenistan bu sene eski Gyumri şehrini tanıtan posta puluyla yarışmaya katılıyor. 19’uncu yüzyılda Ermenistan’ın Gyumri şehri önemli kültürel ve siyasi merkez haline galmişti.

‘Eski Gyumri’ posta pulunun tasarımcısı ‘HayPost’ şirketinin tasarımıcısı olan Davit Dovlatyan’dır.

Bu posta puluna oy vermek için yarışmanın resmi sitesini ziyaret etmek gerekiyor. Oylama 9 Eylül 2020 tarihine kadar aktif olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/25/Eski-Gyumri-Ermeni-Avrupa-pulu/184236