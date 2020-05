‘Erdoğan’ın, ilk cuma namazında Ayasofya planı mı var?’

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok yer gibi camiler de ibadete kapatıldı. İslamcıların yıllardır cami olarak ibadete açılma çağrısı yaptığı Ayasofya Müzesi de ziyarete kapatılan mekânlardan. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız…” notuyla Ayasofya paylaşımı yapması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, kulislerde, camilerin cuma namazı için açılacağının duyurulduğu 29 Mayıs’ın AKP hükûmetinin, Ayasofya üzerinden yeni bir ‘algı fırsatı yaratıp yaratmayacağının konuşulduğunu yazdı. Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız… pic.twitter.com/XEX7k7XDCz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2020 Gürcanlı, “Acaba Erdoğan, uzun bir ara sonrasında toplu kılınacak ilk cuma namazında nerede olacak? 29 Mayıs’ta Ayasofya’da olabilir mi?” diye sordu. Camilerin açılmasına ilişkin ilk açıklamanın Diyanet İşleri Başkanı’ndan geldiğini hatırlatan Gürcanlı, şu gelişmelere dikkat çekti: “Erbaş, camilerin 12 Haziran’da ibadete açılacağını duyurdu. Ancak daha Erbaş’ın açıklamasının üzerinden sadece saatler geçmişken, bu kez AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi; Erdoğan, camilerin ilk kez 29 Mayıs günü Cuma namazı için açılacağını söyledi. Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine de Başkent siyasi kulisleri hareketlendi. Çünkü 29 Mayıs günü kritik bir gün; İstanbul’un fethinin yıldönümü. Kulislerde, derinleşen ekonomik krizin konuşulmasını önlemek için her yolu, her polemiği deneyen AKP hükümetinin 29 Mayıs’ta, Ayasofya üzerinden yeni bir ‘algı fırsatı yaratıp yaratmayacağı’ konuşulmaya başlandı.” Ayasofya, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştü. 1935 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor. İslamcı gazete Yeni Akit, yakın zamanda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kritik ‘Ayasofya’ çağrısı: Bizi kurtarın!” başlıklı bir habere imza atarak bu yönde bir girişim çağrısı yaptı. Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Uzman Psikoterapist Eğitimci Yazar Adnan Kalkan’ın sözlerine yer verilen haberde, şu ifadeler aktarıldı: Ahval News