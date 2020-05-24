YENİ BİR TURİZM BÖLGESİ OLARAK TATLARİN KASABASI

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Tatlarin, Acıgöl ilçesine bağlı şirin bir Orta Anadolu kasabasıdır. İçinden Kızılırmak’a kadar uzanan Bağarası deresi geçer. Kasabanın hemen yanında yöre halkının kale dediği bir tepede çok güzel freskolar barındıran bir kilise ile bir yeraltı şehri vardır

Tatlarin aynı Acıgöl gibi, 1870 yılında Kırşehir sancağına, 1902 yılında Ankara iline bağlandı. Cumhuriyet kurulduktan sonra Niğde il durumuna getirildiğinden Niğde’ye bağlandı. Acıgöl’ün bağlı bulunduğu Nevşehir kazası, 6429 sayılı kanunla ve TBMM kararıyla il haline getirilmiştir. Tatlarin 1954 den buyana da Nevşehir’e bağlı bir kasabadır.

Tatlarin Kasabası’nda bulunan tarihi yapılar ve kiliseler burasının önceden bir Hıristiyan ahali için büyük bir yerleşim alanı olduğunu ortaya koyuyor.

İlk kez 1975 yılında keşfedilen Tatlarin Yeraltı Şehri’nin bir kısmının temizlenerek turizme açıldığı tarih ise 1991 yılıdır. Tatlarin Kasabası’nda köy halkının ‘Kale’ olarak adlandırdığı bir tepede bulunan yeraltı şehrinin günümüzde sadece temizlenen 2 katı gezilebilmektedir.

Acıgöl ilçesine 10 km. uzaklıktadır Tatlarin kasabasında, “Kale” olarak adlandırılan tepenin yamacında yer alır. Mevcut kilise oldukça iyi korunmuş olan fresklerdeki sahneler bantlarla birbirinden ayrılmıştır. 1991 yılında ziyarete açılan yeraltı şehri ise, mekânlarının büyüklüğü, erzak depolarının sayısının ve kiliselerin çokluğu nedeniyle askeri garnizon ya da manastır kompleksini akla getirir. Yeraltı şehri oldukça geniş alanlara yayılmış, ancak küçük bir kısmı temizlenebilmiştir. Halen iki katı gezilebilen yeraltı şehrinin en önemli özelliği diğer yeraltı şehirlerinde pek bulunamayan tuvalete sahip olmasıdır.

Tatlarin Yeraltı Şehri’nde 13. Yüzyıldan kaldığı düşünülen 2 adet kilise bulunuyor fakat henüz tamamı keşfedilmeyen alanda daha birçok kilisenin olduğu da tahmin ediliyor. Her ikisi de iki kemerli olan kiliselerden sadece küçük olanında duvar resimleri seçilebiliyor. İki apsis, iki nefli olan ve beşik tonozla örtülen kilisenin narteksi yıkılmıştır. Hristiyan azizleri, Konstantin ve Helena, Michael ile Gabriel melekler, Hz. Meryem, Hz. İsa’nın çocukluğu, cennete girişi, bebekliği, Kudüs’e giriş, çarmıh ve Metamorfoz sahneleri gibi İncil alıntıları küçük boyutlardaki kilisenin fresklerinde işlenen konular fresklerde yer alıyor. En çok kullanılan renkler ise zeminde koyu gri, zemin üstü boyamalarda ise kırmızı, mor ve hardal tonlardır.

Dini ve tarihi açıdan önemli özellikler taşıyan bu kilise ve yeraltı şehrinin bugüne kadar ortaya çıkartılarak turizme açılmamış olması ciddi bir eksikliktir.

2019 yılında Tatlarin’de tarlasında çalışan bir köylü pitos adı verilen yaklaşık 2000 yıllık tarihi bir eser bulmuştur. Pitos,Antik Çağ’da genelde şarap,turşu,pekmez ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen addır(Habertürk 09 Mayıs 2019).

Tatlarin’in doğal SİT alanı ilan edilmesinin tarihi de oldukça yenidir. Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Tatlarin Kasabası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14353 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Bu tarihi ve turistik öneme sahip alanları korumak turizme kazandırmak hem bölge hem ülke ekonomisi açısından önemlidir.

http://www.fibhaber.com/yeni-bir-turizm-bolgesi-olarak-tatlarin-kasabasi-makale,2536.html