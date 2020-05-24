Trump, Nazi sempatizanı Henry Ford’u övdü

Ancak,şirketin şu anki CEO’su Bill Ford’un büyükbabası Henry Ford ,zamanında Nazi Almanya’sından madalya almış, kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarında “Uluslararası Yahudi sorunu” gibi ifadeler kullanan antisemit bir işadamıydı. 1939 yılında Ford Almanya şubesi Hitler’in 50. Yaş günü için Nazi Almanya’sına 35 bin dolar bağış yapmış, Ford şirketi ,Yahudiler hakkında “Elders Of Zion”(Siyon Protokolleri) gibi komplo teorilerinin yayılmasına aracı olmuştu.

Trump’ın Michigan fabrikası ziyaretinin sebebi ve övgülerinin asıl hedefi, dünyanın iki numaralı araba üreticisinin (General Motors’tan sonra) General Electric ile ortak olarak ürettiği solunum cihazlarıydı.

Son zamanlarda ABD’de artan korona vakası sayısı birçok hastanede solunum cihazlarının sayısının yetersiz kalmasına neden olmuştu.

Trump, konuşmasında iki şirketin kurucularının zekasına ve doğuştan gelen kabiliyetlerine de dikkat çekti ve “Bugün Edison ve Henry Ford’un kurduğu şirketler solunum cihazı üretmek için bir araya gelmiştir” ifadesini kullandı.

Edison doğru akım ile aydınlatma, gramofon gibi birçok devrimsel icadın sahibiydi. Henry Ford ise binlerce parçanın kullanıldığı araba üretiminde seri üretim ve üretim bandı kavramlarını icat eden kişiydi, ancak zamanın ünlü bir Yahudi düşmanı idi.

Şirketin bugünkü varisi Bill Ford kendi tarihi ile yüzleşmiş ve ırkçı söylemden çok uzak bir kişi. Bugünkü Ford Motor Şirketi Holokost müzelerine bağış yapması, İsrail’de araştırma geliştirme merkezleri açma girişimleri ile de biliniyor.

Trump’ın kabiliyet ve başarının genlerden ve kandan geldiğine ilişkin inancı yeni bir yaklaşım değil. The Intercept yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Başkan daha evvel basına yaptığı konuşmalarda kendi başarısını ailesinin genleri ile açıklamış, bir gazeteciye “Alman kanımla övünüyorum” ifadesini kullanmış, 2018’de önemli İngiliz iş adamalarının katıldığı bir toplantıda, “Hepinizin muhteşem bir DNA yapısı var” demişti.

Şalom Gazetesi