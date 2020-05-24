Musevi asıllı Doğan Kasadolu’ya Youtube’dan sansür! ‘Ermeni Soykırımı yoktur’ dedi..

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Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu, sözde ‘Ermeni Soykırımı’ iddiası hakkında ‘Yüzyılın iftirası’ ifadesini kullandığı görüntüler Youtube’dan silindi. Youtube’un ortaya koyduğu sansür tepki çekti.

Geçtiğimiz yıl Akit TV‘de Gün Başlıyor programının sunucusu Yusuf Ozan Demir‘in sorularını cevaplayan Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu sözde ‘Ermeni Soykırımı‘ iddiası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

ERMENİ SOYKIRIMI YÜZYILIN İFTİRASI

Ermeni diyasporasının tüm dünyada etkin bir şekilde hareket ettiğini ve yatıp kalkıp bu konuyla uğraştıklarını belirten Kasadolu, Türkiye’nin bu iftira karşısında gerekli mücadeleyi veremediğini vurguladı. Ermeni meselesinde soykırım olmadığı ifadelerini kullanan Kasadolu, ”Ermeni Soykırımı iddiaları yüzyılın iftirasıdır” vurgusunda bulunmuştu.

YOUTUBE’DAN SANSÜR

Kasadolu’nun sözde Ermeni Soykırımı iddialarını yalanladığı görüntüler Youtube’dan ‘nefret söylemi’ gerekçesiyle kaldırıldı. Youtube’un uyguladığı sansür, Ermeni diyasporasının ABD’de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha önce birçok ifade özgürlüğü ihlaline neden olan Youtube, özellikle Müslüman ülkelere karşı gösterdiği tutum tepkilere neden oldu.

https://www.habervakti.com/dosya/musevi-asilli-dogan-kasadolu-ya-youtube-dan-sansur-ermeni-h112365.html