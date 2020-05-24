ELAL İSRAİL HAVAYOLLARI 14 YIL SONRA BU SABAH İSTANBUL DA

Bazı ticari nedenlerden dolayı, tarifeli El Al Türkiye uçuşlarını 2006 mart ayında durdurma kararı alan İsrail Havayolları, bu sabah uzun yıllardan sonra , İstanbul Atatürk Hava Limanına iniş yaptı.

ELAL, Tel Aviv-İstanbul seferinde düzenli bir kargo uçuş seferi uygulamak için başvuruda bulunmuştu. Türk Hava otoritelerinin onayı geldikten sonra bu sabahın erken saatlerinde tarihi denilebilecek bir uçuş ile İstanbul ‘a iniş yaptı.

Dün gece, ELAL Kargo departmanı Müdürü Ronen Shapira ile yaptığımız telefon konuşmasında, uçuşların sadece kargo, yük taşıma amacı ile yenilendiğini açıkladı. Ronen Shaira: ”Şu an korona virüsü sebebiyle ELAL uçakları maalesef yolcu taşıyamıyor. Biz de uçaklarımızı kargo uçaklarına dönüştürdük. Bu uçaklarda korona virüsü için gerekli insani yardım, yani koronaya karşı savaşta kullanılabilecek çeşitli tıbbi yardım malzemelerini taşımak için kullanmaya karar verdik. Çin, ABD gibi ülkelerle korona ile savaşmak için gereken eldiven,maske ,tulum gibi malzemeleri taşımaya yönelik bir proje oluşturduk. Çeşitli ülkelerde eksik olan bu malzemeleri taşımak için ülkelerle bağlantı kurduk.İstanbul uçuşlarımızı da aynı amaçla talep ettik.”dedi.

http://www.salom.com.tr/haber-114731-elal_IsraIl_havayollari__14_yil_sonra__bu_sabah_Istanbul_da.html