Paylan’dan Bakan Ersoy’a soru önergesi: Vakıf seçimleri niçin yapılamıyor? – Ermenistan Kamu Radyosu

Agos.com.tr- HDP Milletvekili Garo Paylan Ermeni toplumu içinde son dönemde yaşanan sorunlardan yola çıkarak Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi yöneltti ve “Azınlık Cemaat vakıflarının Yönetim Kurulu seçimlerini düzenleyen yönetmelik, hangi gerekçe ile yedi yıldır yayınlanmamaktadır?” dedi.

Taksim’dek Esayan Okulu’nun iki müdürünün görevine, okulun bağlı bulunduğu Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı tarafından son verilmesi kamuoyunda büyük tepki yarattı. Yönetim kurulu üyesi sayısı 2’ye düşen vakfın böylesi kritik bir karar alması da başka bir eleştiri konusu. Türkiye’deki azınlık vakıfları uzun süredir Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir seçim yönetmeliği yayınlanmadığı için seçim yapamıyor ve yönetim kurullarını yenileyemiyor. Bu ortamda Ermeni Vakıflar Birliği ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun VGM’ye yazı yazarak seçimler yapılana kadar Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetiminin Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yönetimine bağlanmasını talep etmesi de yeni tartışmalara ve eleştirilere neden oldu.

HDP Milletvekili Garo Paylan VGM’nin bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir soru önergesi yöneltti. Paylan azınlık vakıfları seçimlerini düzenleyen yönetmeliğin niçin yedi yıldır yayınlanmadığını sordu. Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Azınlık vakıflarının yönetim kurullarının seçimlerini düzenleyen yönetmelik, 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edildi. Yedi yıldır azınlık toplumlarının yoğun taleplerine ve sunulan çözüm önerilerine rağmen yeni bir seçim yönetmeliği hükümetinizce yayınlanmadı.

Seçimsiz geçen yedi yılda, azınlık vakıflarının yönetimleri ölüm ve istifalar nedeniyle zayıfladı. Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı gibi önemli vakıflar, topluma sandıkta hesap vermeden, yalnızca iki kişi tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımızın geleceğini belirleyen tarihi okullarımızı yöneten bu vakıf yönetimi, eğitimciler hakkında aldığı kararlarla Ermeni toplumunda infial yaratmıştır.

Sandık denetimi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Seçimsiz geçen son yedi yılda, sizden önce beş Bakan, seçim sorununu çözeceklerine dair söz vermişlerdi. Ancak çözmediler. Siz de geçtiğimiz yıl azınlık vakıf seçimleri meselesi ile ilgili, TBMM tutanaklarına yansıyan şekilde “yakın zamanda çözeceğiz” açıklamasını yaptınız. Azınlık vakıfları bu vaadinizin gereğini bekliyorlardı. Ancak bugüne kadar bir yönetmelik yayınlanmadı.

Seçimsizlikten dolayı yaşadığımız güncel sorunun “çözümü” için, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’na kayyım olarak atanmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazı yazmıştır.

Azınlık toplumlarının sorununu çözecek olan, kayyım değil seçimdir.

Bu bağlamda,

-Azınlık Cemaat vakıflarının Yönetim Kurulu seçimlerini düzenleyen yönetmelik, hangi gerekçe ile yedi yıldır yayınlanmamaktadır?

-Azınlık cemaat vakıflarının Seçim Yönetmeliği ne zaman yayınlanacaktır?

-Bir azınlık vakıf yöneticisini, başka bir azınlık vakfına kayyım olarak atayacak mısınız?

-Azınlık vakıflarının sorununu çözecek seçim gibi demokratik bir yöntem varken, kayyım olmayı talep eden Vakıf Başkanın talebini yerine getirecek misiniz?”

Ermenistan Kamu Radyosu