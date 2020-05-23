Kudus Ermeni Patrikhanesi’ne giden yolun restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir – Ermenistan Kamu Radyosu

Kudüs Ermeni Patrikliği Facebook sayfasında paylaşılan duyuruya göre Kudüs Belediyesi tarafından girişilen, Ermeni Patrikhanesi’ne giden yolun restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Duyuruda yer alan ifadeler uyarınca Kudüs Belediyesi, restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiğinde Ermeni Patriği’nin binaya girişini sağlamak için elinden geleni yapmıştır. Yol restorasyonunun yanısıra altyapılarının da temir edildikleri belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu