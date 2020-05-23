KİLİSELERİMİZDE İBADETLERE BAŞLANILMASI HAKKINDA DUYURU

Cemaatimiz üyelerinin de bildiği gibi Korona Virüs salgını nedeniyle İstanbul’daki kiliselerimiz 16 Mart 2020 tarihinden itibaren toplu ibadete kapatılmıştır. Bu süre zarfında, sadece mum yakmak veya bireysel dua etmek isteyenler için kiliselerin açık olduğu bildirilmişti.

Yine bildiğimiz gibi, yeni önlem ve tedbirlerle atılacak adımlarla, yavaş yavaş normalleşme süresi başlamış bulunmaktadır.

Bu yönde Patriklik Makamı resmi süreci takip etmesine ve uzmanların görüşlerini dikkate almasına rağmen, her zaman imanlı kardeşlerimizin sağlığını göz önünde bulundurarak, acele karar vermemek eğilimindedir.

Patriklik Makamı’nın endişelerinin ortadan kalkmasına ve Ruhani Meclis’in 27 Mayıs 2020 tarihli oturumundaki kararları uyarınca şehrimizdeki kiliselerde toplu ibadetler yapılmayacaktır. Törenler ve toplu ibadetler, yeni önlemler kapsamında değerlendirilerek daha sonra kademeli olarak başlayacaktır.

Diğer yandan, kiliselerimizin kapılarının mum yakmak veya bireysel dua etmek isteyenler için açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu süreçte Patrikliğimiz internet sayfasında, Surp Badarak (Kutsal Sunu) törenleri, canlı olarak yayınlanmaktadır.

Sağlığı tehlikeye atan yönelimlerden uzak durmaları için kilisemiz üyelerini bir kez daha temkinli olmaya davet ederken, dua etmeye de devam ediyoruz.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/kiliselerimizde-ibadetlere-baslanilmasi-hakkinda-duyuru/