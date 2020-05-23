Homojen bir toplum olamaz…

Markar Esayan

Demokrasi fikriyatının gelişmesinin altında yatan itki birarada yaşama sorununu çözmektir. Adı üzerinde bu bir sorundur. Kaynakların kullanımı ve paylaşımı, iktidar-güç ilişkileri, menfaat çatışmaları stres yaratan alanlardır. İnsan toplulukları yaşam biçimsel, din, dil, ırk vd. olarak farklılaşırlar. Farklılıklar bir yandan tehdit olarak algılanırken, diğer yandan tahakküm araçları olarak işlevselleşir.

***

Bu anlamda insan uygarlığının geliştirdiği demokrasi kavramı eksik, tartışmalara açık, kırılgan, ama elimizde işe yaradığına dair kanıtları bulunan yegâne yönetim felsefesidir. Vatandaşların nasıl ve hangi kadrolarla yönetileceğine karar vermesine, bunun da çeşitli denetleme mekanizmalarına sahip olmasına demokratik taban kriterler diyoruz.

***

Demokrasi tüm farklılıkları içerebilecek ve onları birarada yaşatabilecek tek yönetim felsefesidir. Tarih boyunca diktatörler, krallar farklılıklardan ve azınlıklardan her fırsatta kurtulmak istediler. Çerkes Soykırımı’nın 156. yıldönümünü yeni idrak ettik. 2. Dünya Savaşı azınlıklardan kurtulmanın fırsatı olarak görüldü Avrupa’da. Çünkü bu şekilde ülkelerin daha güvenli olacağı, daha kolay yönetileceği düşünülüyordu.

***

Oysa homojen bir toplum ve devlet olamaz. Çünkü insanlar çeşitlenmeye doğal meyil taşırlar. Tabiat çeşitlilik arz eder. Bunu önlemek boşuna bir çabadır. Hayata karşı savaş açmaya benzer.

***

Bizler de Türkü, Kürdü, Sünnisi, Alevisi, dindarı ve seküleri ile çok çeşitli bir toplumuz. Bunu ancak bir zenginlik olarak görebiliriz. Birileri daha homojen bir toplum hayali görüyorsa, bu bir kâbustur, mümkün değildir. Suriye ve Irak gibi yerlerde bu maceraların nasıl sonuçlandığı ortadadır. Irak’ta insanlar Saddam’ın zulüm günlerini bile arar oldular.

***

Düzenimizin ve huzurumuzun kıymetini bilelim. Bu ülkede herkes kendi yaşam biçimine uygun şekilde yaşayabiliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İzmir Belediye Başkanı Soyer’in son ezan skandalına verdikleri tepki olumludur. Lütfen toplumsal özelliklerimizden fay hattı yaratmalarına izin vermeyelim; siyasetimizi farklılıklar üzerine kurmayalım. Ülkemize düşman güçlerin ekmeğine yağ sürmeyelim.

***

Bu vesileyle tüm İslam âlemi ve ülkemizin güzide Müslüman vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Esenlik ve barışa vesile olsun.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/homojen-bir-toplum-olamaz/haber-1077116