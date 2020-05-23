Gürcistan ile Ermenistan arasında gerginlik

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Gürcistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini eleştirince tartışma çıktı.

Ceyhun Aşirov

Diriliş Postası Muhabiri Ceyhun Aşirov/Gürcistan

Ermenistan’ın Sağlık Bakanı Arsen Torosyan yaptığı konuşmada, Gürcistan’ın Kovid-19 testlerinin sağlıklı olmadığını bildirdi ve Gürcistan’da yaşayan Ermenileri uyardı.

Ermeni Sağlık Bakanının açıklamasına ise Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani sert yanıt vererek, “Ermeni bakanın COVİD 19 testleri ile ilgili yaptığı açıklama gerçeği yansıtmıyor, gerek yaptığımız testler, gerekse de pandemi ile mücadelede son derece başarılıyız.” dedi.

Yaşanan tartışmadan sonra Ermeni bakanın Gürcistan’dan Erevan sefirliğini arayarak, sözlerinin maksadını aştığını ve bundan dolayı özür dilediğini iletti.

Öte yandan şimdiye kadar Gürcistan’da 728 kişide Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve 12 kişide hayatını kaybetmiştir.

Gürcistan’da son bir haftadır Karantina rejimini kontrollü olarak gevşetilmiş durumdadır.

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