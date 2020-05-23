Ermenistan Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı kınayan Çek Parlamentosu’na minnettarlığını ifade etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı kınayan Çek Parlamentosu’na minnettarlığını ifade eden bir açıklama yayımladı. Açıklamadan satır başları:

“20 Mayıs 2020 tarihinde Çek Parlamentosu, Çek Senato Başkan Yardımcısı Milan Stech tarafından sunulan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti. Bu tasarı İkinci Dünya Savaşı’nın sonunun 75’inci yıldönümüne adanmış olup iki dünya harbinde insanlığa karşı işlenmiş suçları ve Ermeni Soykırımı’nı kınamaktadır.

Tasarıyı sunmuş olan Milan Stech, 6 Mayıs 2019 tarihinde Ermenistan’a yaptığı ziyaret kapsamında Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan ile görüşerek Çek Parlamentosu’nun gündeminde Ermeni Soykırımı’nı kınayan bir tasarının yer alacağını belirtmişti. Milan Stech: “1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan olayların bir jenosit olduğundan eminim” diye konuşmuştu.

Çek Parlamentosu tarafından bu tasarının kabul edilmesi, Ermenistan ile Çek arasında bütün alanlarda kurulmuş sıcak ilişkilerin neticesidir. Ermeni halkı, tasarıyı sunmuş olan Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Senato Başkan Yardımcısı Milan Stech’e, Çek Parlamento üyelerine ve Çek halkına minnettarlığını ifade etmektedir.”

Ermenistan Kamu Radyosu