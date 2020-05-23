Berlin’de kilisede namaz kıldılar: Aynı kaygıları taşıyoruz

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kilise uygulanan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle cuma namazında camiye sığmayan topluluğa kapılarını açtı. Namaz kılanlardan biri olan Samer “Müzik enstrümanlarının ve resimlerin olması tuhaf bir duygu yaratıyor” derken, kilisenin papazı Monika “Aynı kaygıları taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DUVAR -Berlin’de bir kilise, korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle camiye sığmayan Müslümanlara ev sahipliği yapıyor. Neukölln bölgesindeki Dar Assalam cami normalde yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olsa da sosyal mesafe nedeniyle 50 kişi namaz kılabiliyor. Bunun üzerine yakındaki Martha Lütheryen kilisesi, Ramazan ayı boyunca kapılarını Müslümanlara açtı.

Almanya’da ibadethaneler haftalarca kapalı kaldıktan sonra 4 Mayıs’ta açıldı. Ancak insanlar arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunması gerekiyor. Caminin imamı Muhammed Taha Sabri, “Bu salgın bizi toplum olarak birleştirdi. Krizler insanları bir araya getiriyor” dedi.

Kilisede namaz kılanlar arasında yer alan Samer Hamdoun, “Müzik enstrümanlarının ve resimlerin olması tuhaf bir duygu yaratıyor. Ama küçük ayrıntıları unutursanız, nihayetinde burası da tanrının evi” diye konuştu.

Muslims leave the evangelical church of St. Martha’s parish, after their Friday prayers, as the community mosque can’t fit everybody in due to social distancing rules, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Berlin, Germany, May 22, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Kilise, Berlin’in Kreuzberg bölgesinde yer alıyor.

Kilisenin papazı Monika Matthias, ezandan etkilendiğini belirterek, “İbadete ben de katıldım. Konuşmamı Almanca yaptım. Vaaz sırasında hep evet, evet diyordum, çünkü aynı kaygıları taşıyoruz, sizden öğreneceklerimiz var. İnsanların birbirine karşı bunları hissetmesi güzel” dedi. (BBC Türkçe)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/05/23/berlinde-kilisede-namaz-kildilar-ayni-kaygilari-tasiyoruz/