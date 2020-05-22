Rusyalı Ermeni milyarderin kızı, “Forbes”ın hazırlardığı zengin evlatlar listesinde 13. oldu

“Forbes” dergisi, Rusyalı milyarderlerin en zengin evlatlarının listesini hazırladı. Listede, Ermeni işadamı, ünlü “Magnit” market zincirinin kurucusu Sergey Galitski’nin (Harutyunyan) kızı da yer aldı.25 yaşındaki Polina Galitskaya, 3.5 milyar dolar mirasıyla listenin 13. sırasında yer aldı.

Listede toplam 20 aile ve onların 48 evlatları yer aldı. Her bir çocuğun payı ortalama 2.25 milyar dolar. 19 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Rusya’da 103 milyarder vardı. Onların toplam serveti 440 milyar dolar olarak değerlendiriliyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/22/Rusyalı-Ermeni-milyarder-Forbes/184135