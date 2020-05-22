Karabağ seçimi Hocalı’nın devamı: Azerbaycan Türkleri Ermenistan’a yaptırım istedi

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Ermenistan işgali altında olan Karabağ’da seçim yapılmasına Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinden tepki geldi: Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan topraklarında, bunu özellikle Hocalı faciasında sivilleri öldüren işgalci, bölücü rejimin ve Ermenistan’ın suç faaliyetlerinin devamı olarak kabul ediyor ve bu kışkırtıcı eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan işgali altında olan Karabağ’da seçim yapılmasına sert tepki gösterdi. Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar adına yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerinde yaratılan sözde devlet, dünyanın pandemi ile uğraştığı zamanda, sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleyerek, daha sonra 21 Mayıs’ta Şuşa’daki yemin töreni yapmaya hazırlanarak, uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan’a karşı bir provokasyondur” denildi.

SÖZDE DEVLET, SÖZDE SEÇİM

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Karabağ Azerbaycan’dır! Bazı devletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti denilen sözde devletteki seçimleri tanımadıklarını söyleyerek sözde seçim şovunu kınadılar. Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Katılmama Harekatı, Türk Konseyi, GUAM, Avrupa Parlamentosu, TURKPA, yetkili medya ve önde gelen bireyler de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülke bu sözde seçimi sabotaj olarak nitelendirdi. Yasadışı bir parlamento tarafından hileli seçim yapılması Ermenistan’ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığını kanıtlıyor. Bu nedenle dünya güçleri ve uluslararası örgütler Ermenistan’ı uluslararası hukuk normlarına uymaya zorlayarak daha ciddi baskı ve yaptırımlar uygulamalıdır.”

KABUL ETMİYORUZ

“Biz Azerbaycan’ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak geçirilmiş sahte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yemin törenlerini kabul etmiyoruz. Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan topraklarında, bunu özellikle Hocalı faciasında sivilleri öldüren işgalcı, bölücü rejimin ve Ermenistan’ın suç faaliyetlerinin devamı olarak kabul ediyor ve bu kışkırtıcı eylemleri şiddetle kınıyoruz. Bölücü rejimin sahte cumhurbaşkanının yemin törenine izin verilmemesini ve Ermenistan’ın bu suç eylemine verdiği desteği durdurmak için derhal müdahale etmenizi istiyoruz.”

https://www.yenisafak.com/dunya/karabag-secimi-hocalinin-devami-azerbaycan-turkleri-ermenistana-yaptirim-istedi-3541028