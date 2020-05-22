İrvinе şehri, 24 Nisan günü Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma günü olarak ilan etti – Ermenistan Kamu Radyosu

İrvinе şehri, 24 Nisan günü Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma günü olarak ilan etti

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne (ANCA) göre California’daki İrvinе şehri, 24 Nisan 2020 tarihini Ermeni Soykırımı kurbanları için bir anma günü olarak ilan etti.

Açıklamaya göre, Belediye Başkanı Christina Shea, bu konuyu görüşmek üzere her zaman Orange Country Ermeni Ulusal Komitesi’nin yönetimi ve temsilcileri ile görüşmeye hazırdı.

Orange Country Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Armen Garbedyan, İrvine şehrine ve Belediye Başkanına Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Ermenistan Kamu Radyosu