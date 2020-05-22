Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü’nün tehditleri Karabağ’daki demokratik süreçleri üzerinde etki bırakamaz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) yeni Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın Şuşi’de düzenelenen yemin töreniyle ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya değindi.

Anna Naghdalyan’ın sözlerine göre Bakü’den gelen tehditker hiç bir şekilde Artsakh’taki demokratik süreçleri etkileyemez.

Azerbaycan’ın devamlı savaş tehditleri, saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yapılan tatbikatlar Azerbaycan’ın yapıcı bir tutum sergilemediğinin göstergesidir.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü bu tür davranışların barış ortamını zedelediğini ifade ederek Ermenistan’ın meseleyi sadece barış yoluyla AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı çerçevesinde çözüleceğinden yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

Anna Naghdalyan, ayrıca, Artsakh halkına demokratik süreci sonucunda yeni iktidar oluşturduklarından dolayı bir kez daha tebrik ettiğini, Ermenistan’ın Artsakh halkını temsil eden yeni iktidarla işbirliğe hazır olduğunu ve Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkına tam destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/22/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Bakü-Karabağ/184101