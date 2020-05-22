Ermeni ‘Petrol kralı’ Mantaşyants’ı anlatan ‘Kafkasya kralı’ adlı kitap Ermenice olarak yayınlandı

Büyük Ermeni hayırsever, iş adamı, ‘Petrol kralı’ olarak bilinen Alexander Mantaşyants hakkında yazılan ‘Kafkasya kralı’ başlıklı kitap Ermeniceye tercüme edildi ve 22 Mayıs’tan artık okuyucular elde edebilirler.

Kitap Yerevan’daki ‘Edit Print’ Yayıncılığı tarafından hazırlandı. Kitabın yazarı Armen Gasparyan’dır. Kendisi Rusça olarak yazdı kitabı. Ermeni modern yazarlardan David Samvelyan ‘Kafkasya kralı’ kitabı Ermeniceye çevirdi.

‘Edit Print’ Yayıncılığın müdürü Şavarş Karapetyan büyük Ermeni hayırseverler Kırk Kırkoryan ve Galust Gyulbenkyan kitaplarından sonra Alexander Mantaşyants hakkında kitap yayınlamaya karar verdiklerini ve gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mantaşyants kendi döneminin en zengin adamlardan biri sayılıyordu. 1899 yılında Ermeni ünlü iş adamı ‘Alexander Mantashev & Co’ şirketini kurdu. 20’inci yüzyılın başında bu şirket Bakü’deki petrolun yarısından fazlasını ihraç ediyordu.

Hayırsever ve iş adamı Alexander Mantayants ile zamanın en güçlü isimlerinden Edmond de Rothschild, Alfred Nobel, Galust Gyulbenkyan gibi isimler muhatap oluyordu.

Ancak Mantaşyants’ın büyüklüğünün ve zaferlerinin sebebi sadece çok zengin ve mutlu olması değil, aynı zamanda kendi milleti için, milli amaçlar için devamlı hizmette bulunmasıydı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/22/Alexander-Mantaşyants-Bakü-Petrol/184165