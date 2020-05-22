Charles ebedi: Aznavour bugün 96 yaşında olurdu (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün Charles Aznavour’un 96. doğum yıldönümü.

800’den fazla şarkı yazan efsanevi Fransız Ermeni şarkıcı, 1.000’den fazla Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca şarkı kaydedip 100 milyondan fazla kayıt sattı. Chahnour Vaghinag Aznavourian (Charles Aznavour) 22 Mayıs 1924’te Paris’te doğdu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Charles Aznavour tekrar filmlerde görünmeye başladı, bunlardan biri ‘Goodbye Darling’de (1946) şarkı söyleyen bir krupiyenin rolünü oynadı.

50’li yılların sonlarında Aznavour filmlere daha fazla zevkle sızmaya başladı.

Fransa’nın Frank Sinatra’sı olarak tanınan ve birçok dilde (Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Ermenice, Portekizce) şarkı söyleyen Aznavour, Carnegie Hall (1964) ve Londra’daki Albert Hall’de (1967) performansları sundu. Dünyanın hep ülkelerinde turnelerde bulundu ve seyriciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

1989’da Charles Aznavour, o sırada popüler olan bir grup Fransız şarkıcı tarafından icra edilen “Pour toi Arménie” şarkısını kayıda aldı. Bu şarkı, 1988 Spitak depreminde hayatlarını yitiren kurbanlara adanmış oldu.

Aznavour, 2009 yılında Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi olarak atandı.

24 Ağustos 2017’de Aznavour, ‘Hollywood Walk of Fame’de (Hollywood Şöhret Kaldırımı) 2.618ci yıldızla ödüllendirildi.

17 Eylül 2018’de son konseri Tokyo’da gerçekleşti.

Charles Aznavour 1 Ekim 2018’de 94 yaşında vefat etti. Fransa ona ‘Hôtel des Invalides’te ulusal bir saygı gösterdi. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan katıdı.

Ermenistan Kamu Radyosu