ANCA ve Kongre üyesi ABD’yi Azerbaycan’ın askeri tatbikatlarını kınamaya çağırdılar – Ermenistan Kamu Radyosu

ANCA ve Kongre üyesi ABD’yi Azerbaycan’ın askeri tatbikatlarını kınamaya çağırdılar

ABD Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) ve ABD Kongresi Ermeni İşleri Komisyonu Eş Başkanı Frank Pallone, ABD yönetimine ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarına Azerbaycan’daki büyük çaplı askeri tatbikatların tehlikeleri hakkında iki ayrı mektup gönderdi.

ANCA Ofisinden bildirilidiği üzerine Azerbaycan tarafından yürütülen büyük çaplı askeri tatbikatlar sırasında ortaya çıkabilecek ciddi tehditleri ABD yönetimine ve AGİT Minsk Grup Eş Başkanlarına sunuldu.

ABD Kongresi Ermeni İşleri Komitesi Eş Başkanı Frank Pallone ve Amerika Ulusal Ermeni Komitesi liderleri ilk mektubu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’e, ikincisini AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarına yolladılar.

Mektuplarında, tatbikatın tehlikeli olduğu, diplomatik anlaşmaları ihlal ettiği ve koronavirüs salgını koşullarında Güney Kafkasya’da güvenliği istikrarsızlaştırabileceği belirtilmiştir.

Mektuplarında ayrıca ABD yönetimini ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarını Azerbaycan’daki askeri tatbikatları alenen kınamaya çağrıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu