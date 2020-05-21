SERDAR ÜNSAL,”KARABAĞDAKİ SÖZDE SEÇİME SESİZ KALAN AGİT VE BM’Yİ KINIYORUZ ”

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal ,Ermenistan’ın işgali altındaki Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, yapılan sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine sesiz kalan AGİT ve BM’ye tepki gösterdi.

Ünsal,yaptığı yazılı açıklamada Ermeniler yine hadlerini aşarak .Yukarı Karabağ’da sözde seçim yapmıştır bu , hukuka aykırıdır.Amaç hiçbir statüsü olmayan ve insanların çok az sayıda yaşadığı Yukarı Karabağ’a satü kazandırmaktır.. Fakat bu sinsi oyun tutmayacaktır. Bu seçimi Ne Türkiye ne AB ne de bir başka ülke tanımayacaktır.Bu seçime sesiz kalan AGİT ve BM derhal tepki göstermelidir.”dedi.

Ünsal,” Bütün dünya Kronavirüs belasıyla uğraşırken seçimleri oldu bittiye getirmek için sinsice plan yapan Ermenilerin bu hukuksuz sinsi planları kabul edilemezdir. Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabasıdır. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir.Maalesef BM ve AGİT bu hukuksuzluğa tepki koymamaktadır. ”şeklinde konuştu.

Yapılan bu sözde seçimin hukukla bağdaşmadığını belirten Ünsal, şunları kaydetti:” Yukarı Karabağ’daki sözde seçimler, Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlali anlamına geliyor. Bu durumda savaş kaçınılmaz hal alıyor. Diplomatik platform olan AGİT Minsk gurubu olaya acil olarak müdahale edip Ermenilerin bu rezaletine son vermeli Azerbaycan’ı haklı bularak sulh yolu ile işgal edilen toprakları geri vermelidir.Bu seçim, gayri meşrudur. Uluslararası hukuk bakımından herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu sözde Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımıyoruz. Tanımayacağız da işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki sözde seçimleri herkesi protesto etmeye başta ABD ve AB olmak üzere bütün ülkeleri,Ermenistan’ı kınamaya davet ediyoruz.Ermeniler Karabağ’ın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor bu iddia yalandan ibarettir. Bu bölgede birçok Azerbaycan’a bağlı şehri bulunuyor. Azerbaycan’ın medeniyet beşiği olarak görülen Şuşa şehri Karabağ sınırları içinde kalıyor. İşgal altındaki topraklarda yapay bir hayat olduğu için Ermeni yönetimi, burada etkinlikler düzenleyerek yeni insanlar çekmeye çalışıyor. Fakat başarılı olamayacaktır. Er geç İşgal edilen toprakları geri alacağız. Karabağ Türk Milletinin olacaktır.”

Ünsal, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal eden Ermenistan Karabağ’ın incisi ,Azerbaycan medeniyetinin beşiyi tarihi Türk yurdu Şuşa’da 21 Mayıs’ta sözde cumhurbaşkanlığı töreni yapılacağını ilan etmesi ,bölgede şimdiye kadar Azerbaycan ‘la Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi için devrede olan tüm uluslarası teşkilatlara rest çekmektir.BM ve AGİT’in Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna karar vermesine rağmen şimdi nedense bu sözde seçimi kınamıyorlar. Ermenistan yapay Karabağ devleti ve onun uydurma Cumhurbaşkanı ile Güney Kafkasya bölgesinde yeni nifak tohumu ekerek farklı senaryoları gündeme taşımanın peşinde.

Dünyada, hiç bir Uluslararası kurum ve devletin tanımadığı (buna Ermenistan da dahildir)bir İşgalcı yönetimin kendisini devlet olarak ilan etmesi ve sanki gerçek devletmiş gibi Cumhurbaşkanı seçimi yapması uluslarası hukuka aykırıdır. Sırtını başta ABD, Fansa, Rusya ve batı dünyasında olmak üzere Ermeni lobisine dayayan zorba yönetimin hadsizliği ve hukuk tanımazlığıdır.Bu durum asla kabul edilemez. Bu haksızlık karşısında sesiz kalan AGİT, BM ABD, Fransa ve Rusya’yı kınıyoruz.”dedi.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26521