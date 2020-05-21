İzmir’de camileri hedef alan Bizans’ın torunlarına büyük tokat

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İzmir’deki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’yı çalan Bizans torunlarına en güzel cevabı sosyal medya kullanıcıları verdi. İstanbul’un fethinin nişanesi olan Ayasofya’da okunan ezanın videosu, Twitter’da hızla yayılırken kullanıcılardan da büyük beğeni aldı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmesiyle birlikte 916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya, camiye çevrilmiş ve fethin nişanesi olarak tanımlanmıştı.

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya, camileri ahıra çeviren zihniyet tarafından 1935 yılında müzeye dönüştürüldü.

İslam’a ve Müslümanlara olan kinleri asırlarca devam eden Bizans torunları, geçtiğimiz gün İzmir’de camileri hedef aldı.

Hayasızca düzenlenen alçak saldırı sonrası en güzel cevabı yine duyarlı Müslümanlar verdi.

Bizans’ın sapkın torunlarına tokat gibi karşılık

Twitter’da #camilerkırmızıçizgimiz etiketi açan sosyal medya kullanıcıları Bizans’ın sapkın torunlarını çıldırtacak bir karşılık verdi.

Kullanıcılar sadece etiket açarak yetinmedi ve Ayasofya’da okunan ezanı paylaştı.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/izmirde-camileri-hedef-alan-bizansin-torunlarina-buyuk-tokat-1251518.html