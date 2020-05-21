Ermenistan artık koronavirüs testlerinin üretimine başladı

Ermenistan Bilimler Milli Akademisine bağlı Moleküler Biyoloji Enstitüsünde ilk yerli koronavirüs testleri üretildi.
Enstitü müdürü Arsen Arakelyan 2000 kutu daha üreteceklerini açıkladı. Bir kutu 50 kişiye test yapmasına izin veriyor.
Testler şu an deney aşamasındadır ve 10 gün sonra artık kullanıma geçecekeler.
Ermenistan Hükümeti yerli testler üretmek için 550.000 dolar destek vermişti ve yaklaşık 100.000 test üretilmesi hedefleniyor.
Arsen Arakelyan 100.000 test üretmek için 250.000 dolar harcayacaklarını ifade etti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/21/Ermenistan-koronavirüs-testleri-üretimi/184002
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