Cumhurbaşkanı Erdoğan Justin Trudeau Görüşmesi ve Sözde Ermeni Soykırım Yalanı

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RIDVAN KARLUK

Bu yıl Kanada’daki Ermeni toplumu Ermeni soykırımının 105’nci yıldönümü anma törenini Kanada Ermeni Davası Konseyi veErmeni Devrimci Federasyonu Gençler Birliği facebook sayfalarında yayınlamıştır. Yayın sırasında Kanada Ermeni toplumunun önde gelen isimleri, din adamları, siyasetçiler yaptıkları konuşmalar ile Türkiye Cumhuriyetini soykırım yapmakla suçlamışlardır. Ayrıca, sözde Ermeni soykırımına Kanada’nın desteği ve sergilediği insani yardım hakkında kısa bir film gösterilmiştir. Yapılan etkinlikte Türkiye’nin doğusunu “Batı Ermenistan”olarak gösteren bir harita da yer almıştır. Ermenistan’ın Ottawa Büyükelçiliğinin sayfasındaki dağ, (sol alt köşe) Türk topraklarındaki Ağrı Dağı’dır.

Ermenistan Dışişleri Bakanı 4 Mayıs 2020 tarihinde, sözde Ermeni soykırımının tanınmasının, yeni soykırımların önlenmesi açısından en etkili adım olduğunu açıklamıştır. Bir Ermeni sitesinde “Boris Johnson’un Türk atası Ermeni Soykırımını dile getirdiği için öldürülmüştü” başlığı ile verilen yalan haberde, Türk ata Ali Kemal’in Ermeni ve diğer Hıristiyan halklarının katliamından sorumlu olan Türk yöneticilerin cezalandırılmalarını talep ettiği için öldürüldüğünü iddia etmiştir.

Bu habere ilişkin olarak sayın Orhan Tan şu açıklamayı yapmıştır: “Ali Kemal, Türk Ulusunun “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek yaptığı Kurtuluş Savaşımız sırasında işgalciler için çalışan vatan hainlerinin başında gelir. Okurlar lütfen düşünün, Osmanlı Devletinde başka kimler işgal güçleri ile işbirliği yapmışlardı !…Ali Kemal de İngilizler ile işbirliği yapmış, suçlu olduğundan İngiltere’ ye kaçmış, Dünya Savaşı sonunda Osmanlı topraklarına dönmüş, Kurtuluş Savaşına o kadar karşı çıkmış ki, halkımız bu hainliğe dayanamamış, İzmit’ te kendisini linç etmiştir. Yazısına atıf yaptığınız Uzay Bulut da şimdiki vatan hainlerimizdendir, yazısına inanıp Ali Kemal’ i Nuredin İbrahim Paşa öldürdü demişsiniz.” (https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/Kanada-Ermeni-24-Nisan-Soyk%C4%B1r%C4%B1m/180674)

ABD Başkanı Woodrow Wilson’un (Wilson İlkeleri) Birinci Dünya Savaşı sonrasında 8 Ocak 1918tarihinde ABD Kongresi’nde dile getirdiği ilkelerin 12’nci maddesi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgiliydi. İmparatorluğun Türk olmayan kısımları, Türk olmayan milliyetlere verilecekti. Nitekim savaş sonrasında imzalanan Sevr (Sevres) Anlaşması’nda (madde 88-93) Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıyacak, Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti.

Wilson, 22 Kasım 1920’de Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan’a vermiştir. Sevr Anlaşması’na göre büyük Ermenistan yandaki haritadadır. Ermenistan’da Türkçe yayın yapan Western Armanian TV kanalında 6 Aralık 2019 tarihinde Iğdır, sözde Batı Ermenistan’ın vilayeti olarak gösterilmiştir. Başkan Wilson’un önerdiği harita ile TV kanalında yayınlanan harita arasında büyük benzerlik vardır.

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/cumhurbaskani-erdogan-justin-trudeau-gorusmesi-ve-sozde-ermeni-soykirim-yalani-8316/