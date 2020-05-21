Çek Parlamentosu oybirliğiyle Ermeni Soykırımı’nı kınayan tasarıyı kabul etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından edinen bilgilere göre 20 Mayıs tarihinde Çek Cumhuriyetinin Parlamentosu iki Dünya Savaşları sırasında insanlığa karşı işlenen suçları mahkum eden tasarıyı obirliğiyle onayladı.

Mahküm edilen Bu suçlar arasında İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere karşı yapılan ‘Holokost’ ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı yapılan Soykırımı da yer aldı.

Hatıralanacağı üzere Çek Cumhuriyeti Parlamentosunun Alt Meclisi daha 2017 yılında Ermeni Soykırımını tanıyan yasa tasarısı kabul etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/21/Çek-Parlamentosu-Ermeni-Soykırımı/183988