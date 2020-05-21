91 yaşındaki Srbuhi Muradyan koronavirüsü yendi ve hastaneden taburcu edildi

Yerevan’da bulunan Surb Grigor Lusavoriç hastanesinden edinen bilgilere göre Covid-19 yeni tip koronavirüs hastası olan 91 yaşındaki Srbuhi Muradyan başarılı bir şekilde hastalığını yendi ve hastaneden taburcu edildi.

Srbuhi ninenin çift taraflı zatürresi vardı ve akciğer dokusunun yüzde 70’i iltihaplanmıştı.

İyileşen 91 yaşındaki Srbuhi nine sağlık çalışanlarına teşekkürlerini dile getirip koronavirüsün bir an önce dünyadan kaybolmasını temenni etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/21/Ermenistan-koronavirüs/184071