Demokratların Başkan Adayı Joe Biden: “Seçilirsem, Ermeni Soykırımını Tanıyacağım” (6)

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RIDVAN KARLUK

Belgesel Amerika’daki televizyonlarda yayınlanamamıştır. Belgeselin hiçbir TV kanalında yayınlanmamasının arkasında Ermeni lobisi vardır. Film, 2011 yılında ABD Kongresi’nde gündeme gelmiş, Ermeni iddialarına yer veren “Aghet-Bir Soykırım” adlı belgeselin gösterilmesinin ardından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi bu belgesele cevap olarak aynı binada Callaghan’ın çektiği belgeseli yayınlamıştır.

Bilindiği gibi ABD Kongresi’nde, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yer veren “Aghet-Bir Soykırım” adlı belgesel Temsilciler Meclisi’nin çalışma binalarından Rayburn’de 23 Temmuz 2010 tarihinde gösterilmiştir. Demokrat Parti California milletvekili Adam Schiff’in ev sahipliği yaptığı gösterime, Kongre’de Ermeni tezlerinin diğer önemli savunucuları arasında yer alan Demokrat Parti California milletvekili Brad Sherman ile Demokrat Parti New Jersey milletvekili Frank Pallone de katılmıştır.

Filmin Alman yönetmeni Eric Friedler ile ABD’nin eski başkanı George Bush döneminde 1915 tehcirini “soykırım” olarak nitelendirmesinin ardından görevden alınan eski Erivan Büyükelçisi John Evans da gösterimde bulunmuştur. Yaklaşık 90 dakika süren belgeselin yapımcısı Friedler birçok kişinin filmin yapımına karşı çıktığını ancak kendisinin lobici veya siyasetçi olmadığını, gazeteci ve film yapımcısı olduğunu açıklamıştır.

“Ermeni İsyanı 1894-1920” belgeseline Amerikan televizyonlarında ambargo uygulanınca, belgesel için Türk Tarih Kurumu devreye girmiştir. Belgeselin tarihi gerçekleri objektif olarak anlattığını belirten Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Müdürü Prof. Dr. Kemal Çiçek, “Yönetmen Callaghan Türkiye’ye geldiğinde o zamanki başkan Yusuf Halaçoğlu’yla da röportaj yapmıştı. Belgeselciyle iletişimimiz hiç kopmadı. Belgeselin televizyonla da yayınlanmadığını öğrenince geçtiğimiz aylarda Türk Tarih Kurumu olarak filmi satın aldık” demiştir.

Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmaya başlayan belgesel Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Fransızca’ya da çevrilmiştir. Dünyaca ünlü tarihçilerle röportajların yer aldığı belgeselde, Yusuf Halaçoğlu’nun ve Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yusuf Sarınay’ın yanı sıra Louisville Üniversitesi’nden Prof. Justin McCarthy de konuşmaktadır. 1 saatlik belgeselde, 2 milyondan fazla Ermeni, Türk, Kürt ve Azeri’nin hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldüğü anlatılmaktadır. Türkçesini seyrettikten sonra yaptığım yorum aşağıdadır. (https://www.youtube.com/watch?v=-5VK-GFJXfY) Aşağıdaki linkte orijinali vardır.(https://www.turkishnews.com/tr/content/2012/02/10/ambargolu-ermeni-belgeseli/)

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/demokratlarin-baskan-adayi-joe-biden-secilirsem-ermeni-soykirimini-taniyacagim-6–8307/