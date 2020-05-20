AZİZ MOR AHRON KADİM SÜRYANİ MANASTIRI (2)

Fikri Demirtaş

Bu masal gibi güzellikteki tarihi Mor Ahron manastırı ile Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği İnternet sayfasında Dr. İshak Tanoğlu ‘Aziz Mor Ahron Manastırı’ yazısı ve Adıyamanlı Süryani yazar Muzaffer İris’in “Adıyaman Süryani Tarihi-Soğan Kabukları”kitabında okumuştum.

Yaptığım araştırmada bu manastıra gitme arzusu duymuştum.

Dr. İshak Tanoğlu bu yazısında “Aziz Mor Ahron Manastırı Elazığ ili, Baskil ilçesi, Suyatağı köyü, Işıklar mezrası sınırları içinde yer alan Muşar-Berika-Mukaddes-Kilise-Musiro Dağı

üzerinde (1386 mt) 329 yılında inşa edilmiştir.

Aziz Mor Ahron, Süryani kâhinidir ve Urfa’nın Suruç kazasında doğmuştur (M.S 219). 56 tane mucizesi olduğu için Aziz MorAhron olarak anılmaktadır.

Öğrencilerinden Pavlus, efsanevi hayatını kaleme almıştır.

Bu yaşam öyküsü Süryanice,Fransızca, Arapça, Türkçe ve benzeri birçok dile çevrilmiştir.

Aziz Mor Ahron, Roma İmparatoru I. Konstantin’in hasta kızını iyileştirmiş, buna istinaden İmparator, Aziz Mor Ahron’a imparatorluğunun yarısını teklif etmiştir.

Mor Ahron ise BüyükKonstantin’den kendisinin yaşadığı kutsal dağ üzerinde bir manastır inşa etmesini rica etmiştir.

Manastırın inşa edilme tarihçesi böyledir:

Mor Ahron Manastırı büyük bir manastır olarak inşa edildi.

Günümüzde gördüğümüz yapı,manastırın kilisesi ve sarnıçlarından oluşmaktadır.

Diğer bölümleri günümüze ulaşamamıştır.

Aziz Mor Ahron bir Süryani kâhinidir, manastır ise Süryani manastırıdır.

yüzyıla kadar aktif olduğu bilinmektedir.

Süryani mafiryanları: Lozor, Abul Farac ve kardeşi Barsavm

manastıra yakın bir yerleşim olan Ebroludurlar (Kadıköy-Kuşsarayı).Mafiryan Lozor’un takdis töreni 1143 yılında Mor Ahron Manastırında yapılmıştır.

1246 yılında Gubas metropoliti olan ve bu bölgenin insanı olan Abul Farac bazı eserlerini burada yazdığı ifade edilmektedir.

Bu manastır o yıllarda Gubas Metropolitliğine bağlıydı.

Patrik Afrem Barsavm 1088-1289 yılları arasında bu manastırda 6 metropolit yetiştiğini yazmıştır. 28 Mayıs Aziz Mor Ahron’un ve dolayısıyla manastırın günüdür.

Süryani kilisesi

bu günde Mor Ahron bayramını kutlar. Günümüzde Mor Ahron bayramı üzerine yazılmış husoyo bulunmaktadır. (Husoyo: Bayramlarda okunan uzun aklanma ve bilinç duasıdır)

Manastır hakkındaki yazısından kısa bir alıntı ile gezi notunu yazdım.>>DEVAM EDECEK

http://www.malatyasonsoz.com.tr/aziz-mor-ahron-kadim-suryani-manastiri-2-h309628.html