Atom Egoyan’ın Ermeni Soykırımı konulu “Ararat” filmi, Türkiye’de yasaklı olan filmler listesinde

Dünyaca ünlü Fransalı Ermeni şansonye Charles Aznavour’un başrolde olduğu “Ararat” filmi, Türkiye’de yasaklı olan filmler listesinde yer aldı.

Kanadalı Ermeni film yönetmeni Atom Egoyan’ın filmi, Ermeni Soykırımı'nı konu aldığı için Türkiye sinema ve festivallerinde yasaklansa da, özel bir TV’de biraz keslierek gösterildi. Bunun dışında “Ararat”, Türkiye’li kullanıcılar tarafından internet üzerinden de izlenebilir. Türkiye'de yasaklı olan 5 film listesinde ayrıca “İtiraf” (“Nymphomanıac”), “Arabistanlı Lawrence”, “Geceyarısı Ekspresi” ve “Amerika, Amerika” da yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI