Yorum: Turan-İran savaşı devam ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Lragir.am- Resmi haberlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusyalı mevkidaşı Vladimir Putin’i arayarak corona virüsü salgınıyla mücadele ve Suriye’deki durum gibi konlar görüştü.

Bu telefon görüşmesinde dile getirilmese de Rusya ve Türkiye’nin gündemlerinde yer alan başka konular da vardır. Mesela Libya hükümetini destekleyen Türkiye kuvvetleri, Rusya’nın savunduğu general Hafter’i zor duruma sokmak peşindeler. Ayrıca bugün Kırım Tatarlarının Sürgün Günü’dür. Ve Türkiye Devlet Başkanının Sözcüsü İbrahim Kalın, bu tarih vesilesiyle özel bir açıklama yaparak Türkiye’nin, uluslararası platformlarda Kırım Tatarlarının hak ve çıkarlarını desteklemeye devam edeceğini beyan etti.

Bunun yanısıra, dolaşan söylentilere göre İran ve Rusya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın istifası konusunda kendi aralarında anlaşmıştır. Ancak İran Meclisi bir komite başkanına göre bu söylentiler, medyada Amerika ve siyonist çevrelerin bir oyunları olduktan başka bir şey değildir. Aynı zamanda İran, Suriye’den çekilmek istemediğini de ilan etti ve bu açıklama, doğal olarak Türkiye’nin hoşuna gitmedi. Libya ve Tatarlar konularında Rusya’ya baskılar uygulayan Türkiye, bu şekilde Ortadoğu’da Rusya’nın yardımlarıyla İran’ın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Bu coğrafyada asırlar boyunca yarışan Türkiye ve İran, bu suretle Turan ile İran arasındaki mücadeleye devam etmiş oluyorlar. Bu arada binyıllar boyunca yerli halk olan İranlılar’dan farklı olarak Turan’ı kurmak isteyenlerin göçebe olduklarını belirtmekte fayda var.

Şimdiki koşullarda Türkiye için coğrafik sınırlarının değişimi gibi bir tehditten sözedilebilir mi? Pandemi şartlarında Türkiye’nin politik durumu daha da gergin olmaya başladı. Onun için Rusya’nın desteğini aramaya çalışan Türkiye, Ortadoğu’daki mevzilerini korumaya çalışıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu