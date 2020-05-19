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Uluslararası Para Fonu Ermenistan’a 280 miliyon dolar verecek

2020-05-19

Uluslararası Para Fonu Direktörler Kurulu Covid-19 yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında Ermenistan’a 280 miliyon dolar detsek vermeye karar verdi.

UPF’nin konuyla ilgili açıklamasında bu desteğin derhal verilmesi gerektiğini vurguladı.

Verilen destek sayesinde Ermenistan Hükümeti kısa süreli riskleri önleyebilir ve pandemi yüzünden meydana gelen sosyal-ekonomik sorunları çözebilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/05/19/Uluslararası-Para-Fonu-Ermenistan/183795

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